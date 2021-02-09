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議員呂維胤親送狗糧　台南警衛犬過年也加菜

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，每包重達15公斤，讓台南市警察局忠心的警衛犬也，可以趁著過年期間加菜，過個好年頭。

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議員呂維胤於2019年亦曾辦理捐贈警衛犬狗糧，今年除了親送狗糧至市警四分局育平派出所外，亦與警衛犬現場互動，並關心汪星人健康狀況；第四分局分局長蔡進閱率育平所所長王高邦、警友站吳站長壽祿（代表警察局）及警衛犬代表臭寶、大頭及花花3隻波麗士犬接受受贈儀式，除感謝呂議員寒冬送暖外，也如數家珍一般，將第四分局警衛犬們一一介紹亮相，讓平時默默付出的汪星人們，也能有公開表揚的機會。

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德在台南市長任內，2015年率先全國實施「零撲殺政策」，鼓勵各界領養流浪犬，並因而催生了「派出所警衛犬」計畫，讓無家可歸的流浪犬成為守護地方治安的好伙伴，日本NHK電視台更為此來台採訪，台南市警衛犬因此而聲名遠播。

▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員呂維胤，為感謝台南市警局警衛犬工作辛勞，在新年到來之際，特別與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，讓台南市警察局警衛犬加菜過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閱表示，其實警衛犬平時除了協助警察巡邏守望工作外，24小時駐守派出所的他們也肩負守護駐地的重責大任，若有人膽敢越過雷池，汪星人警報立即響起，吸引值班員警注意，有任何狀況第一時間立即反應，大大提升了駐地的安全性、讓警察同仁可以無後顧之憂，專心在警察勤、業務工作上，才能用最好的效率跟態度，提供民眾最好的服務品質。

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