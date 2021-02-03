非洲豬瘟戰到新冠肺炎！徐國勇赴桃機　感謝移民署航警局邊境抗疫

▲內政部長徐國勇3日視察桃園國際機場，向移民署國境事務大隊移民官提前祝賀新年快樂並贈送小紅包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，內政部長徐國勇3日視察桃園國際機場，先後趕往移民署國境事務大隊與航警局致贈加菜金，並贈送值班人員小紅包，提前祝賀新年快樂，徐國勇表示，從非洲豬瘟至新冠肺炎等疫情至今，桃機同仁做好對疫情防治與邊境管制，感謝同仁在國境辛苦為防疫把關，期許持續配合中央流行疫情指揮中心政策，強化邊境檢疫措施，為國人守護國境安全。

▲內政部長徐國勇3日視察桃園國際機場，贈送移民署移民官小紅包提前祝賀新年快樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇上午10時許前往航警局與移民署國境事務大隊視察，由航警局長林順家與國境事務大隊長陳建成等人陪同，徐國勇指出，航警局與移民署在國境桃園機場肩負防疫、邊境管制等工作非常辛苦，當國人快樂過春節時，他們必須堅守崗位，讓大家過一個快樂春節。

▲內政部長徐國勇3日視察桃園國際機場，贈送航警局全體同仁春節加菜金，由航警局局長林順家代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇說，他代表蔡英文總統、行政院長蘇貞昌表達對同仁的感謝，包括航警局、移民署為所有同仁打氣，感謝同仁從非洲豬瘟疫情開始，到現在的新冠肺炎，第一線同仁在邊境管制、疫情防堵等作業，都做得非常好。

▲內政部長徐國勇3日視察航警局，會後與航警局同仁合影打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇強調，3日晚上春安工作展開，不論是交通疏導，或是過年期間發生竊盜、搶案、詐騙與毒品等治安問題，包括移民署與相關警察單位都會全體總動員，以確保國家治安與交通順暢，讓國人能安心過個好年。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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