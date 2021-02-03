部桃「清零計畫」啟動湧待篩人龍　外包商：做完後比較安心

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發醫事人員群聚感染，造成19人確診與1人死亡，中央流行疫情指揮中心宣布3日啟動「清零計畫」擴大桃醫採檢，採檢對象包括醫護人員、外包商等多達2088人，一早就有大批排隊人潮分批等候採檢；市長鄭文燦表示，部桃「清零計畫」若順利無風險，預估本月6日可以慢慢恢復營運。

▲部桃「清零計畫」3日啟動，包括醫護人員、外包商排隊等候接受採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲部桃「清零計畫」3日啟動，醫護人員、外包商排隊等候採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部桃「清零計畫」3日上午不到9時，醫院內外已排起長長人龍，從醫療大樓排進院內超商再到住院中心，配合防疫須保持1.5公尺防疫距離，所以排隊人龍顯得更長；據了解，預計3天內採檢對象共計2088人，每天分早午2梯次採檢；預計3天分5梯次對全院含外包人員2088人全面進行PCR核酸檢測，以釐清院內感染狀況，確認沒有潛伏病患，後續血清抗體檢測會針對高中低風險評估再決定採驗範圍。

部桃前進指揮所指揮官王必勝受訪時指出，「清零計畫」首日進度順暢，PCR核酸篩檢作業選在通風立體停車場進行，其中院內有706名高風險族群，包括6、7、9、10樓層與部分流動人員，篩檢完後再到醫療大樓進行抽血。

王必勝還說，過程中有10多台攝影機攝影，過程中有員工編號，報告時間也會有紀錄，檢體會送各個檢驗中心分擔，一梯次結束就會送出去，檢體結果會陸續回來，希望在本週六前PCR結果能全部出來。

不願透露姓名的外包商透露，他是5梯次中的第1梯，雖然花了近1小時完成篩檢，但做完後比較安心，還有一名也說，接受採檢後，希望採檢報告是好的（陰性）。

▲部桃「清零計畫」3日啟動，市長鄭文燦表示，若沒有風險，6日才會啟動恢復營運計畫，市府會全力協助。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦3日主持防疫專案會議受訪時強調，目前採檢相當順利，部桃在南北各設一個採檢站，一天最大容量可達600人，所以2月5日前完成應該沒有問題，如果沒有風險，部桃才會啟動恢復營運的計畫，這點讓衛生福利部與部桃應該會做好充分的準備，市府會全力協助。

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