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懷疑結褵26年妻搞外遇　桃園莽夫11刀刺死她辯：我是不小心的

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子有外遇，不滿妻子與陌生男子搞視訊，竟持刀猛刺11刀斃命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子有外遇，不滿妻子與陌生男子搞視訊，竟持刀猛刺11刀斃命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與張姓妻子結縭26年，去年8月間懷疑妻子外遇，還發現妻子與陌生男子搞視訊醋勁大發，隨手持水果刀朝妻子猛刺11刀，導致頸部、左腋與肺部等處慘遭刺穿慘死家中，桃檢複訊後依家暴殺人罪嫌起訴；桃園地院3日上午開庭審理，黃辯稱是2人互砍，案發時情緒不穩還辯稱：「我不是故意的」等語，一番說詞連其辯護人都說是在說鬼話。

桃檢調查，51歲的黃姓男子去年8月26日在家中發現已結褵26年的張姓妻子與陌生男子在視訊，一時醋勁大發暴怒質問，2人發生口角後，隨手持水果刀朝其身上猛刺，妻子以手阻擋跌坐椅子，黃仍未罷手，再持刀刺其左腋、左側頸部等處，造成妻子全身被刺11刀，其中包括肺部、脾臟與腎臟等處都慘遭刺穿，當場失血過多慘死家中。

黃男在檢方偵訊時，一度以感情糾紛才義憤動刀殺人，還瞎扯「我很愛老婆」、「對方一直跟他要錢給外遇對象」等語，但小孩則指證，黃是胡言亂語，指稱爸爸常懷疑媽媽有外遇，多次動粗毆打媽媽。

檢方認為，黃手段殘忍且泯滅人性，偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴，並向桃園地院求處無期徒刑。

桃園地院3日上午召開準備程序庭，黃出庭受審時坦承自己懷疑妻子有外遇，才與她起口角爭執，還騎機車追撞，事後還曾打電話騷擾對方印尼的父母，但針對行凶當天動機辯稱是2人互毆，他自己與妻子都有受傷，還向法官重複指稱：「我砍她、她砍我、她一刀、我一刀」等語。

地院法官認為，黃的說詞前後矛盾，先承認自己有殺害妻子，但又辯稱「不小心殺她的、不是故意的」，後來又改口「只是想嚇嚇她而已」，甚至指控妻子也持刀砍他，但對方刀子從何而來，則交代不清；黃最後還法官說：「我真的是不小心的、我情緒不穩定，自己不知道是不是神經病」等語，一旁的辯護人看不下去，忍不住稱黃在說鬼話、這樣會下地獄。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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