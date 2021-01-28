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社會 社會焦點 保障人權

百名移工遭剝削月薪領嘸一半　幕後黑手竟是同鄉女狂削2500萬

記者陳豐德／台中報導

原是越南人嫁來台灣的刁姓女子及許男等人，涉嫌以共同創立19家製造業空殼公司，偽造出本國人頭員工人數後，再向勞動部申請外籍移工配額，數年來共引進126名越南移工來台，再非法媒介到工地工作，並苛扣超過半數以上的薪資，甚至恐嚇移工「不聽話就送回國」，移民署循線查獲逮35人、救出91名被害移工，訊後依詐欺、組織犯罪及人口販運防制法等罪，移送偵辦。

▲▼移民署查獲上百名移工遭非法剝削，集團幕後黑手竟是同鄉人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲移民署查獲上百名移工遭非法剝削，集團幕後黑手竟是同鄉人。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，42歲的刁女嫁來台成為本國人後，後見移工仲介市場有利可圖，於是成立人力仲介公司，涉嫌以19家製造業空殼公司資料，以人頭交互投保偽造出不實的員工人數，再向勞動部申請獲准取得製造業外籍移工配額，以派工的的方式，至今已引進126名越南籍移工來台。

移民署台中市專勤隊獲報後經數月調查，發現91名被害人都是越南籍，刁女以每人每月3萬6至4萬2千元不等的計價方式，向非法雇主收取「買工費」，又另外以仲介服務費、勞健保費等名目苛扣移工薪水，最後每人只領到1萬7左右的薪資，如果移工提出質疑，刁女等人就以「不聽話就送回國」來恐嚇，讓花費鉅額簽約來台工作的移工只能迫於無奈繼續工作。

專案小組109間針對位在台中市潭子區、清水區的人力仲介公司及相關營造公司進行搜索，拘提刁女等8人到案，經擴大偵辦後發現涉案人包含人力仲介公司9人、空格公司負責人15人以及非法雇主11人等，粗估該集團在3年間不法獲利已經超過2500萬元，全案訊後移送台中地檢署偵辦。

移民署呼籲國人切勿心存僥倖、以身試法，如經查獲，將以違反人口販運防制法第32條，處7年以下有期徒刑，並得併科新臺幣500萬元以下罰金。

▼移民署查獲非法營造公司。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼移民署查獲上百名移工遭非法剝削，集團幕後黑手竟是同鄉人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼移民署查獲上百名移工遭非法剝削，集團幕後黑手竟是同鄉人。（圖／記者陳豐德翻攝）

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