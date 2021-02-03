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影／部桃轉院男肺炎猝死排除新冠　衛生局：家屬有疑慮可申請爭議調處

記者沈繼昌／桃園報導

部桃醫院日前1名68歲男性病患轉院至南區某醫院後突然死亡，院方開立死亡證明為左側肺炎，引發家屬恐慌，甚至憂心「靈位也不敢放家裡」；對此，市長鄭文燦3日表示，這個個案採檢是陰性，包括法醫採檢也是陰性，但具體死因與疫情說明還是由中央疫情指揮中心統一對外說明比較恰當。

▲針對部桃轉院男性病患猝死案，市長鄭文燦3日表示，個案經由採檢是陰性，具體死因與疫情狀況則由中央疫情指揮中心說明較為洽當。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對部桃轉院男性病患猝死案，市長鄭文燦3日表示，個案經由採檢是陰性，具體死因與疫情狀況則由中央疫情指揮中心說明較為恰當。（圖／記者沈繼昌攝）

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據指出，部桃上月爆發醫護人員群聚事件，1名68歲男性病患因此轉入桃園市南區某醫院治療，原本院方通知家屬於上月28日通知可以出院，但家屬翌日卻接到醫院發出死亡通知，院方開出死亡證明為左側肺炎，家屬對死因存有疑慮，不知道是否與新冠肺炎疫情有關，甚至連「靈位也不敢放家裡」。

▲部桃轉院男性病患發生猝死案，引發家屬憂心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部桃轉院男性病患發生猝死案，引發家屬憂心。（圖／記者沈繼昌攝）

家屬認為，轉院病患有糖尿病病史，去年12月因服用躁鬱症藥物引發鋰鹽中毒到部桃住院，部桃發生群聚事件後被轉入南區某醫院進行治療，上月28日家屬接獲出院通知，但卻在隔天接獲死訊，部分同住家人因被匡列為居家隔離，根本不清楚實際狀況。

桃園市衛生局解釋，這名男性病患轉院時院方曾採檢過為陰性，轉院後也經過2次採檢均為陰性，死因已排除為新冠肺炎，家屬若對院方醫療處置存有疑慮可向衛生局申請爭議調處。

桃園地檢署說，因家屬心存疑慮，法醫採檢若為陰性，則將依一般程序進行處理。

對此，鄭文燦3日主持市府防疫會議後接受媒體聯訪時指出，有關疫情與病情的說明由中央疫情指揮中心統一對外說明，但此個案採檢是陰性，包括法醫的採檢也是陰性，具體的死因與疫情狀況說明，還是由中央疫情指揮中心統一說明比較恰當。

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