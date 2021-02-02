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桃機南跑道道面趕工！進度達33%　預計7月可完成刨鋪整建

▲▼林佳龍赴桃園機場為交通防疫國家隊加油打氣，肯定嚴守國門防疫，加速推動基礎建設。（圖／桃機提供）

▲林佳龍親自確認跑道中心線燈座標測量放樣作業。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

全球疫情持續嚴峻，交通部長林佳龍關心桃園機場防疫及營運情形，今（2）日赴桃園機場視察南跑道刨鋪整建工程及春節防疫整備情形，親自向防疫第一線工作人員打氣，並致贈加菜金與蘋果禮盒，預祝新年快樂，幸福平安。

林佳龍指出，為即將來臨的春節假期，特別來關心桃園機場的整修進度與防疫整備工作。桃園機場於疫情期間超前部署，已經完成北跑道刨鋪整建、航廈修繕與各項防疫工作，這要感謝所有機場服務團隊包含機場公司、防疫車隊、清潔、保全與工程等人員的努力，有了這群「交通防疫國家隊」第一線無名英雄的付出，才能提供國人一個安心的交通場域與服務。

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▲▼林佳龍赴桃園機場為交通防疫國家隊加油打氣，肯定嚴守國門防疫，加速推動基礎建設。（圖／桃機提供）

▲林佳龍視察桃園機場南跑道刨鋪整建工程。（圖／桃機提供）

南跑道視察道面刨鋪工程進度部分，桃機公司於疫情期間辦理13項基礎設施整建工程，目前已完成12項，正在施作的南跑道道面刨鋪工程進度亦達33%。有別於北跑道是在於炎夏酷暑下施工，南跑道施工期間遭遇數波寒流，工程人員得克服寒風與冬雨的嚴酷條件下趕工，預計今年7月即可完成刨鋪整建工作，提供旅客更優質且安全的飛航服務。

▲▼林佳龍赴桃園機場為交通防疫國家隊加油打氣，肯定嚴守國門防疫，加速推動基礎建設。（圖／桃機提供）

▲林佳龍與第一線清潔人員寒喧，期許工作同仁注意自身健康。（圖／桃機提供）

林佳龍今也特別關心機場邊境檢疫措施執行情形部分，了解旅客入境及檢疫電子化系統與發燒篩檢站運作，以及航廈清潔消毒情形，肯定機場公司主動協調檢疫作業及便利通關，成功阻絕疫情於國門之外，保障國人享有健康安全生活環境與維護醫療量能。

去年在交通部的指示下，機場公司積極開辦防疫車隊，共計服務近18萬2千趟次、載運198千餘人次，是降低病毒於國內傳播機率的關鍵之一。

▲▼林佳龍赴桃園機場為交通防疫國家隊加油打氣，肯定嚴守國門防疫，加速推動基礎建設。（圖／桃機提供）

▲林佳龍致贈加菜金與蘋果禮盒予「交通防疫國家隊」成員。（圖／桃機提供）

隨著國際疫情發展，機場公司除了在國門第一線嚴格防疫，更全力進行機場軟硬體設施設備的修繕更新，把握時機推動各項建設，期待未來疫情過後，能以更優質的服務水準，再現桃園機場全新風貌。

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