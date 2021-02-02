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桃機升級「Wi-Fi 6」連網速度更快8倍　基地台佈建超過550顆

▲▼桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。（圖／桃機提供）

▲桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場利用疫情期間加速各項軟硬體設施更新，近期更全面升級航廈無線網路規格為Wi-Fi 6，連網速率速度較先前增加8倍，可滿足未來更多旅客使用行動裝置連網，更有助執行國門科技防疫。

Wi-Fi 6是由Wi-Fi 聯盟於2019年所推出的最新Wi-Fi認證標準，相較5G，Wi-Fi 6屬於行動網路的區域內覆蓋補充，適合人群擁擠如體育館、機場、車站或商圈等區域使用。

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因應科技發展趨勢及旅客行動裝置上網需求，桃園機場率先全國所有交通場站，完成航廈無線網路系統設備提升至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台，全面涵蓋航廈、登機門、停車場等公共區域。

▲▼桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。（圖／桃機提供）

▲航廈無線網路規格升級，高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件，可滿足旅客使用行動裝置連網需求。（圖／桃機提供）

升級前，桃園機場無線網路規格為Wi-Fi 4，其最高傳輸速度為150Mbps；升級為Wi-Fi 6後，連網手機及行動裝置的傳輸速率則可達1.2Gbps，速度增加8倍。未來旅客使用機場無線網路服務將更順暢，機場執行設備管控智能也更便捷。

桃機表示，桃園機場的5G環境正由電信業者佈建中，未來在Wi-Fi 6與5G行動網路結合下，可確保高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件，將可導入更多資訊與通信科技(ICT)相關智慧應用提高人員工作效率，進而優化旅客滿意度。

▲▼桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。（圖／桃機提供）

▲桃機升級「Wi-Fi 6」，佈建超過550顆基地台，全面涵蓋航廈、登機門、停車場等公共區域。（圖／桃機提供）

隨著疫情帶動零接觸應用，桃園機場落實科技防疫於2020年3月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄QR Code立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫與機場工作人員產生接觸，杜絕可能之防疫破口，相關作業在網路環境提升為Wi-Fi 6支援後可更迅速完成。

▲▼桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。（圖／桃機提供）

▲技術人員實測網路品質，連網手機及行動裝置的傳輸速率可達1.2Gbps以上，旅客使用機場無線網路服務將更順暢。（圖／桃機提供）

此外，機場清潔消毒人員在Wi-Fi 6環境下，也可更有效率的透過智慧型手機或平板電腦等行動裝置，隨時掌控旅客流量及使用洗手間使用狀況，進行清消調度及洗手間衛生用品補充，降低巡查人力負擔，並將人力做更有效率的運用。

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