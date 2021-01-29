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獨／不配合檢疫！上海返台男怒推倒女檢疫官　基層心寒：最近很多起

▲▼上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

▲一名從上海返台的男子不配合機場防疫工作，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節將到，桃園機場近期返國旅客爆人潮，指揮中心指揮官陳時中預估，尖峰7天大約會進來2.1萬人。但就在機場防疫工作更加繁忙的時候，傳出有返台旅客不配合防疫，居然動手將女檢疫官推倒在地，另外，最近也發生不少旅客因不滿集中檢疫所位置，對第一線檢疫人員大發脾氣，這讓守護國門的基層員工相當心寒。

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

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▲海外台灣人為趕回家吃年夜飯，桃園機場近期出現大批返鄉潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

匿名讀者向《ETtoday新聞雲》爆料指出，上周一有名搭乘CZ3095，從上海返台的50多歲旅客，因覺得入境電子申報程序很麻煩、不會使用，未完成申報就想硬闖關，被現場檢疫人員攔阻後，居然動手推倒一名女檢疫官。

▲▼上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

▲▼讀者爆料，上周一名從上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地，隨後被航警帶走。（圖／讀者提供）

▲▼上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

爆料者不滿表示，疫情都已經持續一年了，還是有旅客目無法紀，居然在他自己小孩面前，將檢疫官推倒在地。他說，可能因為當值的是名20多歲女生，旅客就把檢疫官當服務員對待，女檢疫官被推倒後站了起來，還苦口婆心勸說，結果旅客還是不配合檢疫措施。據了解，動手的上海返台男子後來被航警帶去做筆錄，但該事件已造成女檢疫官內心受創。

▲▼上海返台男子不配合機場防疫，竟動手將女檢疫官推倒在地。（圖／讀者提供）

▲動手的男子被航警帶去做筆錄，但已造成女檢疫官內心受創。（圖／讀者提供）

另外，最近指揮中心為體恤返台民眾防疫旅館供不應求，特別允許自費入住集中檢疫所，因有些位置不是旅客所想要，不少旅客就對防疫工作人員發脾氣。爆料者感嘆，政府的美意有些民眾不領情，到最後都是第一線人員承擔旅客的脾氣，「防疫工作真如寒天飲冰水，冷暖自知」。

爆料者說，在桃園機場擔任防疫工作，承擔了家人、朋友的不諒解，雖然冒著接觸確診旅客的風險，但能幫台灣守護著這個防疫大門備感榮耀，然而卻同時也看到了人性的善與惡，常常遭受到旅客的髒話問候、摔護照，讓他很感嘆。

不過，爆料者也說，只要遇到很體貼的旅客，說一句謝謝你們辛苦了，就覺得人間還是有溫暖。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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