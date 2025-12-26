　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

▲中國商場耶誕活動出現清朝官服造型的「聖誕老人」，外型神似電影角色鰲拜，引發網友熱議。（圖／翻攝自X／@caiziboshi）

▲中國商場耶誕活動出現清朝官服造型的「聖誕老人」，外型神似電影角色鰲拜，引發網友熱議。（圖／翻攝自X／@caiziboshi）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國多地商場近期迎接耶誕節時，出現造型特殊的「聖誕老人」，身穿清朝官服、頭戴官帽，外型酷似電影角色鰲拜，引發網友熱烈討論，相關畫面迅速在網路瘋傳，甚至延伸成一波迷因熱潮。

這股風潮近日在武漢世界城光谷商店街再度掀起話題。活動現場由工作人員扮演聖誕老人，卻改以清代官服亮相，搭乘雪橇在空中灑下金色彩帶，乍看之下與傳統形象差異甚大，不少人直呼第一眼誤以為是演員徐錦江在周星馳電影中飾演的鰲拜。類似造型稍早也曾出現在廣東赤坎古鎮僑鄉國際旅遊度假區的耶誕活動中，同樣吸引大量拍攝與轉傳。

隨著相關影片、圖片在社群平台大量流傳，網友陸續進行二次創作，不僅出現各式搞笑合成圖，還有人將耶誕歌曲改編成惡搞版本，其中「鰲拜版聖誕老人」一詞快速走紅，成為網路關鍵字。由於討論熱度持續攀升，該詞目近日甚至被收錄進維基百科，讓原本屬於娛樂性質的網路現象，正式成為可被查詢的文化條目。

鰲拜聖誕老人耶誕節迷因中國

