好多人都錯了！3大控糖偏方竟讓血糖飆升　醫師急勸停

穩定血糖是預防慢性病的核心要務，許多民眾在網路上尋找各種「天然降血糖」偏方，試圖輔助控制血糖。然而，功能醫學醫師劉曜增提醒，這些方法大多缺乏科學根據，若未經專業評估自行嘗試，不但效果存疑，還可能導致反效果，干擾原本的治療計畫。

劉曜增醫師透過診所粉專分享，最常見的三種不建議嘗試的控糖偏方包括：飲用秋葵水、大量攝取南瓜，以及自行服用中藥材。他指出，這些方法雖然看似「天然健康」，但實際上並不一定適合每位患者。

最常見的三種控糖偏方 缺乏科學根據

第一是「秋葵水」，常被認為有助降血糖，但劉醫師指出，秋葵中的抗氧化植化素並非全部可溶於水，單靠飲水難以獲得其完整營養價值。若想藉秋葵達到血糖控制效果，建議直接食用整條秋葵，或搭配其他富含水溶性纖維的蔬菜，如木耳、菇類等。

第二種偏方是「多吃南瓜」。劉曜增指出，南瓜雖富含膳食纖維與多種有助血糖穩定的營養素，但也含有不少澱粉，若攝取過量，反而可能導致血糖上升，與控糖目標背道而馳。

第三個常見錯誤做法是「自行服用中藥材」。部分中藥如山藥、黃耆、葛根確實具有潛在降血糖效果，但中醫講究辨證論治，不同體質需對症使用。若缺乏專業指導，自行購買或配用中藥，反而可能造成血糖波動或其他身體不適。

劉曜增醫師強調，任何在網路上看到的偏方，即使看似無害，也應先與醫師討論評估，不應擅自停用原有的降血糖藥物。控糖最穩妥的方式，仍是遵循醫療專業指導，並從均衡飲食、規律運動與生活型態調整三方面著手。