冬天泡湯猝死風險增！醫師曝恐怖「死亡三段式」：無明顯感覺

記者柯振中／綜合報導

近日天氣寒冷，不少民眾選擇泡湯放鬆，但胸腔暨重症科醫師黃軒指出，冬天泡湯確實會提高猝死風險，關鍵並非溫泉本身，而是冷熱交替造成的心血管急性失衡。他提醒，許多相關案例並非重病患者，而是外表看似健康的人，往往在毫無預警下發生意外。

黃軒說明，當人體在短時間內經歷低溫與高溫反覆刺激，血管收縮與擴張劇烈變化，血壓與心跳難以即時調節，可能引發心律不整、暈厥、心肌梗塞或中風，部分患者甚至不是倒在池中，而是出池後於池邊倒下。

冷熱「死亡三段式」

他指出，泡湯過程常出現「死亡三段式」風險。第一階段為進入浴場時的低溫，血管快速收縮、血壓上升，心臟負荷增加；第二階段為進入熱水後，血管突然擴張，血壓快速下降，心跳加快；第三階段則是出池後再次受冷空氣刺激，血管急縮，最容易誘發急性心血管事件。

▲黃軒表示，冬天泡湯確實會提高猝死風險。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



黃軒表示，這種生理變化在體內進行時，民眾往往沒有明顯感覺，卻可能形成致命風險。

高風險族群務必留意

針對年長者與慢性病患者，黃軒說，這類族群的血管彈性與神經反射能力較差，在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應更容易失常。高血壓、心臟病、糖尿病、腎臟病及洗腎族群，泡湯時需特別謹慎。

他也引用日本研究指出，日本冬季浴室相關猝死案例明顯高於其他季節，且與寒流及浴室溫差高度相關，發生時間多集中於傍晚至夜間。

多種行為讓意外風險大增

黃軒提醒，多項高風險泡湯行為會大幅提高意外機率，包括水溫過高、浸泡時間過長、飲酒後泡湯、單獨泡湯及起身過快。他強調，泡湯不是比耐熱，而是考驗身體對溫差的穩定調節能力。

從醫學角度來看，熱水浸泡會使心輸出量增加、周邊血管阻力下降，交感與副交感神經同時受到刺激，對部分人而言，等同於在無預警下進行心臟壓力測試。

泡湯前沖溫水、避免一次全身浸入

對於如何降低風險，黃軒指出，冬天泡湯並非禁止，而是必須管理溫差。他建議泡湯前先以溫水沖洗身體，讓血管逐漸適應，再以腳部開始慢慢下水，避免一次全身浸入。

水溫以38至40度為相對安全範圍，每次浸泡時間宜短，並需適度休息，同時注意補充水分，避免脫水及血壓失控。

出池瞬間風險最高

黃軒特別強調，出池瞬間是最高風險時刻，應先坐下休息數分鐘，再緩慢起身，立即擦乾並保暖，避免直接吹冷風。他提醒，若曾飲酒、身體不適、血壓控制不佳，或有心血管及重大慢性疾病者，當日應避免泡湯。

他總結，只要避免血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，以及出池時的致命溫差，便能大幅降低泡湯猝死風險。