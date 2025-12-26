　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄，今（26日）被起訴求刑14年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉收賄198萬元，幫業者陳健盛、陳冠滔父子喬特權供電，在押3人今被台北地檢署起訴涉犯違背職務行為收賄等罪嫌，鄭承認貪污與洗錢，但對財產來源不明罪表示猶豫，台北地院召開移審接押庭，諭知鄭男交保300萬元、陳氏父子各交保200萬元。

法官諭知，鄭男與陳氏父子交保後，都須限制住居與出境、出海，鄭男還須持用個案手機定期自拍上傳報到，接受科技監控防逃。

現年35歲的鄭亦麟今（26日）被起訴求刑14年，他今晚在接押庭供稱，與陳氏父子共謀，透過虛構他弟弟鄭兆麟任職東煒公司顧問名義，以支付顧問費方式收取東煒198萬元，他承認此舉涉犯違背職務行為收賄罪與洗錢罪。

▲▼ 「小英男孩」鄭亦麟 。（圖／翻攝自Facebook／鄭亦麟（Luke Cheng））

▲ 「小英男孩」鄭亦麟 今（26日）被起訴移審後，法官裁定交保300萬元，須接受科技監控防逃。（圖／翻攝自Facebook／鄭亦麟（Luke Cheng））

法官細問他何以承認收賄、這筆「顧問費」是否與他幫喬特權供電有對價關係，鄭男卻說，這筆198萬元，最初純粹是他促成泓德公司投資東煒興建數據機房的仲介費，「但因我確實向台電公司轉達東煒申請用電需求」，所以涉及違法。陳氏父子在接押庭中，堅稱這筆198萬元是依照商場慣例給的仲介費、不是賄賂。

法官追問鄭男用何種職務身分或「影響力」，促使台電在供電吃緊時刻，仍給東煒特權供電，鄭男說陳氏父子「反映」申請用電不順利、希望能先取得基本供電量、再分批增加，陳氏父子沒具體要求怎麼做，只請教他訴求可行性，「可能」希望他協助向台電了解狀況。

鄭男聲稱，陳氏父子當時應該不知他曾任職綠推中心，只知他曾從事風電、在能源領域有專業，他那時也不清楚台電公司實際供電狀況，以為陳氏父子公司的申請案只是遇到簡單的困難，他沒動用任何職位或影響力，僅向台電「轉達關心」，當下也不知是否可行。

鄭男坦承向台電表達陳氏父子的申請「是重要案件」，推稱忘了當時有無說「經濟部關心」、「這是國家重大政策」，現在也忘記當時為何會說「重要案件」。

鄭男也承認有告訴陳氏父子「因為我有守住」，所以東煒順利取得供電，他目的是表達希望泓德與東煒的投資案順利完成，當下並非要把198萬元當成喬電的對價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小英男孩」認收賄　300萬交保
劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫
董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」
「右臉+牙齦腫」竟是口腔癌　醫揭3警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

兒談判黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　5年前曾嗆謝和弦

快訊／台中親親戲院前嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危

后豐大橋女師命案！男友等2人冤枉服刑8年　獲刑事補償2850萬

取消網路貸款被威脅付違約金　他臨櫃匯款被及時識破阻詐

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

兒談判黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　5年前曾嗆謝和弦

快訊／台中親親戲院前嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危

后豐大橋女師命案！男友等2人冤枉服刑8年　獲刑事補償2850萬

取消網路貸款被威脅付違約金　他臨櫃匯款被及時識破阻詐

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

IRON FIST過磅完成！台港泰日高手齊聚台中、環太平洋職業拳擊賽明晚登場

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

美媒：川普、澤倫斯基擬12/28海湖俱樂部會面

生命樹平安夜開唱　與歌迷相約「下一個15年」

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

孫生現身記者會頭染金髮　被指控性侵「對方全都在說謊」

【爭議恐未落幕】直擊！粿粿、范姜彥豐現身法院「正面交鋒」

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

更多熱門

相關新聞

6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣里民房產被羈押求重判

6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣里民房產被羈押求重判

曾獲特優里長楷模的新北市三重區五順里前里長洪嘉仁，2022於任內幫1位年長里民補發房地權狀時，涉騙簽出售同意書等文件並偷走印鑑，將被害人價值約2000萬元房產以930萬元賤賣、從中牟利，新北地檢署偵結，起訴仍在押的洪男與3名同夥涉犯加重詐欺取財等罪嫌，檢方指洪男4人犯行惡劣至極，建請從重量刑。

鄭亦麟1句話擠出電力　業者驚：好神哦！

鄭亦麟1句話擠出電力　業者驚：好神哦！

前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保

前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

前台南消防局長收賄300萬　遭羈押禁見

前台南消防局長收賄300萬　遭羈押禁見

關鍵字：

綠能喬電收賄貪污洗錢財產來源不明小英男孩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

職場奴性最強星座Top3

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面