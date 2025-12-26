「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄，今（26日）被起訴求刑14年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉收賄198萬元，幫業者陳健盛、陳冠滔父子喬特權供電，在押3人今被台北地檢署起訴涉犯違背職務行為收賄等罪嫌，鄭承認貪污與洗錢，但對財產來源不明罪表示猶豫，台北地院召開移審接押庭，諭知鄭男交保300萬元、陳氏父子各交保200萬元。

法官諭知，鄭男與陳氏父子交保後，都須限制住居與出境、出海，鄭男還須持用個案手機定期自拍上傳報到，接受科技監控防逃。

現年35歲的鄭亦麟今（26日）被起訴求刑14年，他今晚在接押庭供稱，與陳氏父子共謀，透過虛構他弟弟鄭兆麟任職東煒公司顧問名義，以支付顧問費方式收取東煒198萬元，他承認此舉涉犯違背職務行為收賄罪與洗錢罪。

▲ 「小英男孩」鄭亦麟 今（26日）被起訴移審後，法官裁定交保300萬元，須接受科技監控防逃。（圖／翻攝自Facebook／鄭亦麟（Luke Cheng））

法官細問他何以承認收賄、這筆「顧問費」是否與他幫喬特權供電有對價關係，鄭男卻說，這筆198萬元，最初純粹是他促成泓德公司投資東煒興建數據機房的仲介費，「但因我確實向台電公司轉達東煒申請用電需求」，所以涉及違法。陳氏父子在接押庭中，堅稱這筆198萬元是依照商場慣例給的仲介費、不是賄賂。

法官追問鄭男用何種職務身分或「影響力」，促使台電在供電吃緊時刻，仍給東煒特權供電，鄭男說陳氏父子「反映」申請用電不順利、希望能先取得基本供電量、再分批增加，陳氏父子沒具體要求怎麼做，只請教他訴求可行性，「可能」希望他協助向台電了解狀況。

鄭男聲稱，陳氏父子當時應該不知他曾任職綠推中心，只知他曾從事風電、在能源領域有專業，他那時也不清楚台電公司實際供電狀況，以為陳氏父子公司的申請案只是遇到簡單的困難，他沒動用任何職位或影響力，僅向台電「轉達關心」，當下也不知是否可行。

鄭男坦承向台電表達陳氏父子的申請「是重要案件」，推稱忘了當時有無說「經濟部關心」、「這是國家重大政策」，現在也忘記當時為何會說「重要案件」。

鄭男也承認有告訴陳氏父子「因為我有守住」，所以東煒順利取得供電，他目的是表達希望泓德與東煒的投資案順利完成，當下並非要把198萬元當成喬電的對價。