日本部落客爽嗑「台版親子丼」！照片曝光台人都笑了

▲▼三重夜市,觀光夜市,三級警戒,防疫,小吃攤,攤位休息。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣有許多特色小吃，讓不少外國遊客念念不忘。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多特色美食，讓不少曾來觀光的外國遊客念念不忘。日本部落客「紅毛の健」近日在社群軟體X上曬出吃「台版親子丼」的照片，沒想到可愛又接地氣的照片曝光，隨即讓許多台人笑翻。

「紅毛の健」時常透過社群平台，分享在台灣碰見的趣事，以及牛肉麵、芒果冰與滷肉飯等各式美食。他今年聖誕節突然在X上發文，指稱「好久沒吃台灣親子丼了」，並且附上所謂「台灣親子丼」的照片。

畫面當中可以看見，餐桌上所擺放的餐點，是台灣常見的雞肉飯，上面還附有一顆滷蛋，與「親子丼」的定義「雞肉與雞蛋蓋飯」相同，逗趣的說法令人會心一笑。

事實上，這已非「紅毛の健」首次吃「台灣親子丼」，2023年間他就曾分享雞肉飯加滷蛋的照片，當時令許多台灣網友笑稱「從沒想過這種事」、「說得挺有道理」、「廣義來說確實是親子丼」、「所以咖啡也是豆漿的一種」、「我喜歡你的解讀。」

外國客「台灣食物過譽」　美籍律師有共鳴

外國客「台灣食物過譽」　美籍律師有共鳴

日前有外國旅客發文詢問，「哪個國家的食物最難吃？」點名台灣食物令他失望，不僅油膩還缺乏蔬菜，最崩潰的是「一堆食物裡都加糖」，貼文引發議論。國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）就有感，來台之後嘗試很多次「美食」，後來開始吃素，「每個人愛 #台灣 的方式不一樣，我的不包含『美食』。」

外國客「台灣食物過譽了」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

外國客「台灣食物過譽了」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

野村佑希盛讚孫易磊日文進步

野村佑希盛讚孫易磊日文進步

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！南部人秒懂：文化衝擊

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！南部人秒懂：文化衝擊

