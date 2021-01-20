民進黨立委邱泰源牽線　興采實業捐贈台大醫院2000件防護衣

▲民進黨立委邱泰源牽成業者捐贈台大醫院防護衣。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，國內疫情持續延燒，在中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源的牽線下，興采公司20日捐贈台大醫院2000件通過CNS（中華民國國家標準）的P2與P3高規格防護衣。邱泰源表示，希望大家攜手團結串聯起台灣最堅強的防疫陣線，並藉此達到拋磚引玉的效果。

邱泰源20日中午於台大醫院舉辦「力挺醫護具體行動，共同守護醫療最前線-捐贈台大醫院防護衣儀式」記者會，並由興采實業股份有限公司董事長陳國欽當場捐贈台大醫院院長吳明賢2000件防護衣。

▲邱泰源舉辦「力挺醫護具體行動，共同守護醫療最前線-捐贈台大醫院防護衣儀式」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



吳明賢表示，大家常常講防疫視同作戰，不能讓戰士沒有適當的防護就上戰場，這一批防護衣對在第一線作戰的醫護人員是如虎添翼，在疫情緊繃的時刻，也希望大家都能夠遵守防疫規定，讓醫護人員在整個防疫作戰更有信心。

邱泰源說，全國的醫護人員都非常努力，總統蔡英文也已經連續三天力挺醫護，這一年來醫護人員都非常有壓力，不僅要爭取防疫設備，同時還要跟病毒作戰，很感謝全國醫護同仁的努力，「總統前兩天也關心我醫護士氣怎樣，我說非常高昂」。

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者黃克翔攝）



邱泰源強調，政府會嚴加做好防疫，也感謝社會對醫護的愛護，他希望能夠把這樣溫暖的互動呈現給台灣，讓政府知道民間互動的力量非常強大，也讓全民知道醫護非常用心、企業界非常支持醫護，這就是台灣的價值。

陳國欽則表示，希望興采公司能夠拋磚引玉，也呼籲企業同仁在這樣的緊急時刻，能夠守住醫療防護人員，不管在哪個區域都很需要，因為「醫護守的好，台灣就安全」。

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