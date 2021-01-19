快訊／新北市府宣布：平溪天燈節延期舉辦

記者羅婉庭／新北報導

由於部立桃園醫院院內群聚感染的疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心19日宣布新增4例新冠肺炎確診案例。新北市政府下午5點30分臨時召開疫情應變會議，宣布今年平溪天燈節延期舉辦。





▲新北市平溪天燈節。（資料照／記者林敬旻攝）

觀旅局長張其強表示，因為預估平溪天燈期間，現場屬戶外開放空間，出人管制不易，不但人潮擁擠，而且長時間近距離接觸，在考量難以落實實聯制，以及限制民眾飲食的情況下，決定將延後辦理。

指揮中心下午表示，為了防範 COVID-19社區感染風險辦理集會活動前務必嚴格執行風險評估並完善防疫配套，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

為防範COVID-19社區感染風險，指揮中心再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之「COVID-19（新冠肺炎）因應指引：公眾集會」妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。