每天都可能染疫！第一線護理師點「恐慌根源」　心累喊話指揮中心

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染截至昨（19日）已有9人確診，桃園市民擔憂不已，加強邊境管制聲浪再起。就有第一線護理人員沉痛呼籲，持續開放境外移入，就是讓他們暴露在高風險之中，現在更擔心感染會擴散到社區，「把乖乖防疫的台灣人當智障？」

護理師19日在Dcard貼文，無奈表示身為第一線護理人員，每天都要面對可能染疫的風險，但政府一直開放境外移入，等於挑戰一輪一輪出現，「我們醫護就是有責任要照顧那些人」。

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現在不幸的事發生了，桃園醫院醫生、護理師接連染疫，足跡在桃園部分區域擴散開來，他們現在最擔心的就是院內感染擴散到社區，歸根結柢破口就是在境外移入。

「若是不開放境外，本土根本控制得當！」她說，台灣民眾和醫護人員都有乖乖戴口罩防疫，現在卻還是身陷危險當中。先是境外確診、醫護人員接觸者確診，再導致國家人民恐慌，開放的意義何在，呼籲指揮中心該好好考慮，「政府到底是保護國家人民，還是在國家外的人民呢？」

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

今日在PTT上也有網友提出類似觀點，指持續的開放國門放人進來，最後可能會導致醫療能量被消耗殆盡。他說，經過1年多的高強度防疫，國內的醫療人員壓力大到無法想像，最近的院內感染事件，很可能造成醫療人員士氣大受影響，「如果今天有醫療從業人員跳出來組織群起反抗要求禁海歸，封鎖國門（或加強管制入境條件），會有什麼結果？」

不少網友看了醫護的沉痛告白十分心疼，「第一線就活該倒楣能怎麼辦，又不是第一次了」、「贊成啊，讓醫護喘口氣」、「台灣都要花費幾百萬的醫療資源去治療，當台灣錢多嗎？」

不過有網友從現實面分析，直言根本不可能禁止國人返國，「要禁沒台灣國籍的人沒問題，但禁有國籍的會有違憲問題啊」、「沒有科學數據」、「本國人是一定可以回來的，頂多外國人不行。」