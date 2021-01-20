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快訊／柯文哲宣布：2021台北燈節延後舉辦　年貨大街取消

記者袁茵／台北報導

面對部桃醫院感染擴大，中央流行疫情指揮中心陳時中19日表態，考量集會活動通常人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理。台北市長柯文哲20日上午召開記者會，宣布2月26日登場的台北燈節延後辦理，延後日期依照疫情發展；而年貨大街則取消。

▲▼0115 台北市華董世界華人工商婦女企管協會授證曁成立大會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

關於柯文哲提及的2021年台北燈節，原本預計將在2月26日至3月7日登場，此次地點首度移師至艋舺地區，北起貴陽街南至艋舺大道、西自西園路東到康定路，劃分「七彩」、「八寶」、「新世界」三個燈區，分別表現「現代潮流」、「傳統文化」、「科技未來」3個面相。

產發局長林崇傑表示，原訂1月28日至2月10日的年貨大街即日起停辦，相關實體活動包括臨時攤棚搭設、走街拜年、大企業牌樓攤位都會取消，但線上行銷持續，悠遊付領發財金的優惠繼續仍會持續辦抽獎。

柯文哲20日舉辦「大型活動防疫計畫說明記者會」，除了柯文哲之外，還有台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、衛生局長黃世傑、觀傳局長劉奕霆、產發局長林崇傑、商業處長高振源等人一同與會，說明年貨大街、台北燈節、走春等活動是否照常舉辦。

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