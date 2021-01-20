快訊／內政部發文全國宗教團體、宮廟　暫緩舉辦新春大型活動

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎。（資料照／記者蔡佩旻攝）



記者陶本和／台北報導

部桃醫染疫擴大，新冠疫情的破口再度受到政府各單位的關注，特別是農曆新年的大型集會活動。對於宗教團體以往會在新春期間舉辦的大型活動，內政部20日將正式發文給全國宗教團體與宮廟，建議暫緩舉辦。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，歲末年終的集會活動通常人潮擁擠，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。

據了解，內政部有感於去年各大型宮廟配合延緩遶境，甚至取消大型活動、法會等等之防疫成效顯著，20日也將發文給宗教團體，盼能減少大型聚會如遶境、新春走春等活動。

知情官員指出，農曆春節將至，相關遶境、新春活動恐人數眾多，由於參香信眾來自全台各地，想要落實實聯制有一定難度。

為了國人健康與防疫優先，內政部會發文請各宗教團體能考量疫情升溫，延緩或取消相關活動，同時也會提醒指標型的大型宮廟，最主要的原因也是去年各宮廟都相繼配合防疫政策，陸續停止或縮小遶境規模，成效都不錯。

事實上，在去年2月新冠肺炎疫情開始受到各界警戒因應時，大型宮廟是否舉辦遶境活動也曾引發討論，當時的社會意見紛雜，最後經過中央流行疫情指揮中心多次討論，加上內政部長徐國勇居中溝通協調，香火鼎盛的大甲鎮瀾宮也決定遶境延期，徐國勇還特意跑一趟台中致意。

面對部立桃園醫院院內感染持續擴大，鎮瀾宮20日上午也宣布，配合政府防疫措施，除夕搶頭香活動將取消。

鎮瀾宮表示，針對目前的疫情狀況，鎮瀾宮決議取消搶頭香的活動，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，以及要求配戴口罩。不過，鎮瀾宮也強調，除夕跟大年初一交接的開廟門儀式是廟宇百來年固定的傳統，不會取消。