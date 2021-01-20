兒童新冠傳播力更強！　武漢研究籲盡快打疫苗





▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

目前中國大陸正對18到59歲的重點人群，推廣新冠疫苗接種，尚未全面推廣到青少年、嬰幼兒領域，但武漢華中科技大學最新發表的一份病學研究指稱，雖嬰幼兒、青少年對新冠病毒的易感染性，較老年人群弱，但傳播力更強，達1.53倍，建議即時為符合條件的兒童，進行新冠疫苗接種。

華中科技大學公共衛生學院團隊1月19日，在國際著名期刊柳葉刀子刊《lancet infectious disease》上，發表了關於新冠病毒家庭內傳播的流行病學研究。

▲該研究彙整武漢2萬多個家庭的數據。圖為武漢去年初因新冠疫情封城。（圖／路透社）

研究結果顯示，研究結果顯示，與其他年齡人群相比，60歲以上人群感染新冠病毒風險最高，而0-1歲嬰兒的易感性又高於2-5歲（odds ratio (OR)=2.20）和6-12歲兒童（OR=1.53）。

但當接觸時間相同時，兒童和青少年病例（20歲以下）傳染他人的能力是60歲及以上人群的1.58倍；該研究還發現，無症狀感染者傳染他人的能力遠低於有臨床症狀的確診病例（OR=0.21），而有症狀的確診病例在發病前（潛伏期）的傳播力比發病後更強（ OR=1.42）。

研究建議，當疫苗資源允許時，因兒童病例具有更強的傳播力，建議及時為符合條件的兒童進行新冠疫苗的接種。

值得注意的是，該研究是一項回顧性研究，納入2019年12月2日至2020年4月18日期間，武漢市上報的所有新冠肺炎確診病例（包括實驗室確診病例和臨床確診病例）和無症狀感染者的家庭進行分析，共納入27101個家庭，包括一代病例29578人和家庭密切接觸者57581例；該時間點也揭露，大陸學術單位可調閱最早、官方紀錄在案的武漢新冠確診病例，出現在2019年12月2日。

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