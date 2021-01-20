快訊／準備收治新冠病患！高雄榮總公告嚇壞民眾　院方說話了

記者許宥孺／高雄報導

衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，短短8天內已累積9例本土個案！國內各大醫院也公布探病及訪客限制，高雄榮民總醫院20日上午突然發出公告，「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」。消息一出，讓不少民眾感到震驚，對此，高雄榮總也做出回應了。

▲高雄榮總稍早於官網公布，準備接收新冠病患。（圖／翻攝高雄榮總）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄榮總表示，對於本院臉書官網張貼的訊息，因近期國內爆發群聚感染事件，本院以發文提醒民眾盡量少進出醫院，因醫院為高風險之場域，然而高榮身為重度急救責任醫院，必須全力支持政府的醫療資源調度，隨時做好超前部署準備，造成誤解很抱歉，本院體恤第一線醫療人員，也要呼籲民眾非必要，請勿進出醫院，保護自己以及他人。該則官網公告已於中午12點58分下架。

▲高雄榮總強調，目前探病規則仍以公告為準。（圖／翻攝自高雄榮民總醫院）

高雄榮總強調，目前進出院規則，仍以公告為準。依官網及臉書最新訊息，「近期國內外新冠疫情嚴峻，群聚感染時有所聞，為了維護您與家人的健康安全著想，請盡量減少至醫院進出」，高雄榮總也列出探病規範，訪客必須戴口罩、手部消毒、量測體溫。

至於陪病規定，「每名住院病人僅限1位陪病者，採預約登記制並進行健保卡勾稽，嚴禁自主健康管理之民眾到院陪病」。

▲▼高雄榮總好意提醒民眾少進出醫院，卻造成誤解。（圖／記者許宥孺翻攝）