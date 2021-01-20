確診者足跡都要走一遍　桃機清潔員難忘武漢類包機：場面太驚悚了

▲桃機清潔人員回憶武漢類包機回來那夜，現場連化學兵都出動了，浩大場面永生難忘。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情延燒至今將滿一年，境外移入人數幾乎每日不斷增加，身處疫情第一線的桃園機場日復一日戮力阻絕病毒於境外，只為守住國門第一線。每當有高風險班機抵台，或是機場出現確診者，桃機清潔員就得出動，只要「確診者走過的路」全要重走一遍，其中武漢類包機的場面讓他們最感驚悚，連化學兵部隊都出動，浩大場面永生難忘。

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▲桃機去年入境人數有370萬9803人，疫情發展至今，幾乎天天還是有境外移入發生。（圖／記者李毓康攝）



桃機去年入境人數有370萬9803人，機場處於疫情最前線，戮力阻絕病毒於境外，守住國門第一線，是每位桃機人共同的目標。在防疫期間，桃機針對旅客入境動線、空橋、候機室、電梯、手扶梯、電坡道扶手等頻繁接觸的設施設備，還有包含地面、檯面、垃圾桶及廁所都加強清潔及消毒頻率，針對高風險入境旅客動線更特別加強執行清消。

負責桃機清潔消毒工作的信實公司處長繆瑞麟說，疫情以來，只要桃機有出現確診者，清潔人員就會接獲通報出動加強消毒，「消毒不能很盲目的走，一定要按照確診者走過的路重走一遍」，為的就是要全面消毒，哪怕一個小角落都不能放過。

▲▼消毒不能很盲目的走，一定要按照確診者走過的路重走一遍。（圖／記者李毓康攝、桃機提供）

回憶過去一年來的日子，繆瑞麟說，武漢類包機返台那次讓他最感覺驚悚，也永生難忘。他指出，平常消毒作業，每個樓層都動用2組人力，一組3個人，但那次為了因應武漢類包機，增加了3倍人力，總共動員到48人，而且幾乎都是派幹部上陣，就怕有疏漏。

繆瑞麟說，那次任務除了動員人力龐大之外，看到現場突然連化學兵部隊也出動了，讓大家心理壓力都非常大，好像病毒大軍就真的在眼前一樣，這次經驗讓他感覺很驚悚，也永生難忘。

▲▼武漢類包機深夜抵台，化學兵出動消毒，浩大場面讓桃機清潔人員心理壓力極大，好像病毒大軍就真的在眼前一樣。（圖／軍聞社）

不過，防護設備都準備好，身上防疫裝備該準備的也都有了，就要對自己有信心。「雖然壓力一定有，但信心很重要」繆瑞麟說，他常對第一線同仁打氣，平常自己在家都沒在消毒，但我們在機場一天消毒9次以上，還怕什麼？疫情到現在也沒有一位清潔員確診，這代表消毒跟防護是有效的。

繆瑞麟也說，有了武漢類包機的震撼教育，讓他們有機會可以跟化學兵做經驗交流，包含消毒配方的比例以及使用的設備，從那次經驗也學到很多。

▲過去機場人聲鼎沸，但如今在疫情來臨時總是靜悄悄。（圖／路透）

不過，繆瑞麟感慨表示，在沒有疫情之前，每天來來去去有12-13萬人，機場就該人聲鼎沸，但現在總是靜悄悄，沒有人聲實在很不習慣。現在機場有時候有參訪團出現，才會覺得機場又活過來了，真的很希望能恢復以前的人氣。

現在桃機平常時候，每2小時就固定清消一次，若有班機回來，就得隨時出動跟著消毒，勤務量增加相當大。但現場第一線清潔同仁早已習以為常，大家都很願意做這件事，因為這都是為了守護機場安全。

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