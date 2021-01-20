　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「送別趴」超冷清！副手、盟友都缺席　幕僚急壞狂補空位

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）將於20日卸任，但其送別儀式恐怕將會非常冷清。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統當選人拜登20日上午將舉行彌撒，中午出席就職典禮，屆時除了民主黨人以外，現任副總統彭斯（Mike Pence）、共和黨籍兩院領袖也將全程參加。但是，幾乎同時間舉行的總統川普送別儀式卻因此顯得非常冷清。幕僚為了填補空位，著急地邀請賓客，並表示每人還可攜帶5人入場。

CNN與《每日郵報》報導，民主黨的參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾院議長袖裴洛西（Nancy Pelosi）、前總統歐巴馬、柯林頓、小布希夫婦都會出席彌撒和就職典禮。共和黨方面，除了彭斯以外，參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也會參加，後兩者都曾譴責川普煽動國會暴亂。

另據消息人士透露，賀錦麗夫婦在就職典禮結束後，將陪同彭斯夫婦步行走向車隊。4年前，彭斯夫婦也陪同拜登夫婦走過同一段路。

▲▼ 美國總統川普及副總統彭斯。（圖／路透）

▲川普的副手彭斯（右）選擇參加拜登就職典禮。（圖／路透）

川普的送別儀式上午8時在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）舉行，而拜登的彌撒上午8時45分在白宮附近的聖瑪竇主教教堂（St. Matthew's church）展開，之後轉往國會山莊宣誓就職。彭斯的幕僚向《華盛頓郵報》透露，若副總統2項活動都要參加，實在難以在如此短的時間內抵達。

川普選後沒有招待拜登在白宮裡喝咖啡，也不參加就職典禮，20日上午就將搭機離開前往佛州海湖山莊。據悉，他的送別場面恐怕非常冷清，不僅副手和同黨人士缺席，前幕僚長凱利（John Kelly）、前國安顧問波頓（John Bolton）等人也拒絕參加。

拜登就職典禮主題是「團結美國」，為此特地邀請兩黨國會領袖，以「團結一致」的象徵展開任期，和川普形成鮮明對比。但是，民主黨在眾院僅以3席些微差距占多數，在參院則與共和黨各占一半席次，因此，他的1.9兆美元紓困法案、移民改革都非常需要博取跨黨派支持。

彭斯將重踏「4年前這段路」！出席拜登就職　甩臉川普告別趴

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天
摩斯員工確診　附近3大學有9學生曾用餐！返家觀察
染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳錯愕：看記者會才知有確診者
院內感染傳社區　陳時中坦言：面臨最大挑戰
快訊／林口長庚：明起一般病房全面禁止探病
醫護家人染疫擴大　一張圖看10個案關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡狼性侵14歲少女！遭家長「誘上門」掐脖暴打　抱頭哀號求饒

美國40萬人↑染疫逝！　拜登就職前夕「點燈」悼念病歿者

川粉平台Parler「復活」上線！預告重返戰場：不讓公民話語權消亡

她頭痛13天以為感冒…驚見腦部腫瘤！自曝「8hrs手術」過程超清醒

越南男人超愛「戴綠帽子」！竟與歷史有關　原因曝光

台灣僑胞回顧「川普4年執政」　肯定經濟表現、友台政策

伊朗有意生產「鈾金屬」！法德英外長發布聯合聲明　急籲停止

中國百大姓氏占86％…這5字最多！　CNN揭「種類超少」原因

她搬新家感覺鏡子怪怪…拆牆驚見「詭譎密室」！曝前屋主身分之謎

從政下一步！伊凡卡爆明年參選「佛州參議員」　老公進軍國際線

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

川普最後動作！卸任前特赦減刑143人　包括白宮前策士班農

《天竺鼠車車》變成冰淇淋！厄瓜多「鼠味」甜點　拌花生醬超熱賣

南韓又購2千萬人份疫苗！新冠爆發滿1年　文在寅喊：11月全民免疫

紐約最美兄弟檔！傳奇超模小兒子「用藥過量」猝死…得年24歲

美國民調：70％民眾反感川普　支持率創歷任新低！

川普「送別趴」超冷清！副手、盟友都缺席　幕僚急壞狂補空位

嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

聯發科發表天璣1200、天璣1100　採台積電6奈米製程

諷陳柏惟「很台罷免說」　謝寒冰：他沒牽扯抗中保台好像會死

唐吉軻德「半夜還在排！」　醫護粉專傻眼：不用急著這時候去吧

到八大打工...「服務」到親爸！嫩妹羞恥感炸裂：渾身發熱又發冷

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面僅低調回應6字

走過50個年頭　新竹文青熱點「東門市場」年底將升級2.0

罷免王浩宇氣勢延續！　黃暐瀚預測：陳柏惟比黃捷還要危險

馬雲「現身」阿里股價回神！一度漲逾10%帶動集團小雞創高

「享樂屋」易破財格局3禁忌！　命理師警告：最忌諱年輕人住

Ocean Maker海洋自造者計畫　小琉球全德學童手工造舟遨遊大海

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

搭飛機千萬別喝這個！網紅空姐曝「超噁內幕」

武漢耽誤全球的3天　半島電視台揭中國隱匿疫情

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

柯文哲受日媒專訪：想選總統、不反對開放核災區食品

信守對台承諾！布林肯提「美台交往」：認真研究

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」

川普任期最後一天　白宮曝光行程

英國試圖建立D10民主聯盟　華春瑩回應了

即／沖繩發布緊急事態！為期19天

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

川普卸任影片「不願提拜登名」：給予最好的祝福

更多熱門

相關新聞

川普最後動作　特赦白宮前策士班農

川普最後動作　特赦白宮前策士班農

美國總統川普即將公布卸任前最後一波特赦名單，外傳白宮前策士班農（Steve Bannon）、饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）等人都在名單上。據傳，川普並不會特赦自己、家族成員及未能成功推翻大選結果的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

「邊境築牆」喊停！準國土安全部長挺拜登

「邊境築牆」喊停！準國土安全部長挺拜登

川普「核足球」交接程序曝　專家：至少還有3個

川普「核足球」交接程序曝　專家：至少還有3個

彭斯出席拜登就職　重走4年前這段路

彭斯出席拜登就職　重走4年前這段路

傳川普想創新政黨　取名「愛國者黨」

傳川普想創新政黨　取名「愛國者黨」

關鍵字：

北美要聞川普就職拜登彭斯麥康諾麥卡錫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面