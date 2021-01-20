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美國40萬人↑染疫逝！　拜登就職前夕「點燈」悼念病歿者

▲▼拜登,賀錦麗,新冠肺炎,點燈,林肯紀念堂倒影池 。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登夫婦（右）與賀錦麗夫婦就職前夕來到華府林肯紀念堂的倒影池，點燈悼念新冠肺炎病歿者 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

在就任美國第46位總統就職典禮前夕，拜登回到首府，今天抵達華盛頓附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。他發表簡短談話，向40萬染疫喪命的同胞致意。

78歲的總統當選人拜登稍早感性地與家鄉德拉瓦州（Delaware）的居民道別，飛往他擔任參議員數十年、副總統8年期間服務的城市。

他回到的地方，是歷經經濟與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機改變的華府，且即將卸任的總統川普支持者1月6日圍攻美國國會（US Capitol）後，當地也面臨嚴峻的維安挑戰。川普打破百餘年的慣例，20日當天將不參加繼任者宣誓就職典禮。

Tune In: Nationwide COVID-19 Memorial

Join us for a national moment of unity and remembrance in honor of the 400,000 Americans we’ve lost due to COVID-19.

Joe Biden 發佈於 2021年1月19日 星期二

在就職典禮前夕抵達華府的拜登，今天簡潔有力的向超過40萬名因為疫情喪命的美國人致意。

拜登在倒影池（Reflecting Pool）邊發表簡短談話，他沉重地說，「有時候要把事情謹記在心是很艱難的，但這也是我們療癒的方式，這對一個國家來說，是很重要的。」沿著倒影池兩側的燈都被打開，以敬悼那些逝去的亡者。

因為富有同情心而為人熟知的民主黨人拜登說，「讓我們在黑暗中點亮神聖的倒影池邊的燈火，並紀念所有我們逝去的同胞。」拜登也強調，於將卸任的川普在位4年後，整個國家需要再次團結起來。

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