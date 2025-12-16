美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

▲美國軍方15日再度對3艘疑似從事毒品走私的船隻發動軍事打擊，造成8人死亡。（圖／翻攝自X／@Southcom）
記者張方瑀／綜合報導
美國軍方15日在東太平洋再度對3艘疑似從事毒品走私的船隻發動軍事打擊，造成8人死亡。美國南方司令部（SOUTHCOM）證實，這起行動是在國際水域執行。
根據CNN報導，美國南方司令部透過社群平台X指出，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下，隸屬「南方長矛」的聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）15日針對3艘由「被指定恐怖組織」所操控的船隻，進行具殺傷力的軍事打擊。
美方表示，情報單位事前已確認，這些船隻行經東太平洋已知的毒品走私航線，且確實涉及毒品販運活動，因此決定出手攔阻。
根據美國南方司令部統計，這波被稱為「南方長矛行動」（Operation Southern Spear）的掃毒軍事行動展開以來，針對疑似販毒船隻的攻擊已造成至少95人死亡。川普政府指出，相關行動的目的在於遏止跨國毒品走私活動。
美方也透露，美軍最近一次對疑似販毒船隻發動攻擊是在12月4日，同樣發生在東太平洋，當時造成船上4人死亡。
On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau— U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025
