美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

▲美國軍方15日再度對3艘疑似從事毒品走私的船隻發動軍事打擊，造成8人死亡。（圖／翻攝自X／@Southcom）



記者張方瑀／綜合報導

美國軍方15日在東太平洋再度對3艘疑似從事毒品走私的船隻發動軍事打擊，造成8人死亡。美國南方司令部（SOUTHCOM）證實，這起行動是在國際水域執行。

根據CNN報導，美國南方司令部透過社群平台X指出，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下，隸屬「南方長矛」的聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）15日針對3艘由「被指定恐怖組織」所操控的船隻，進行具殺傷力的軍事打擊。

美方表示，情報單位事前已確認，這些船隻行經東太平洋已知的毒品走私航線，且確實涉及毒品販運活動，因此決定出手攔阻。

根據美國南方司令部統計，這波被稱為「南方長矛行動」（Operation Southern Spear）的掃毒軍事行動展開以來，針對疑似販毒船隻的攻擊已造成至少95人死亡。川普政府指出，相關行動的目的在於遏止跨國毒品走私活動。

美方也透露，美軍最近一次對疑似販毒船隻發動攻擊是在12月4日，同樣發生在東太平洋，當時造成船上4人死亡。