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她搬新家感覺鏡子怪怪…拆牆驚見「詭譎密室」！曝前屋主身分之謎

▲美國亞利桑那州18歲少女安娜貝爾（Annabell Mickelson）與家人搬新家發現密室。（圖／翻攝TikTok@annabellmickelson）

▲美國亞利桑那州18歲少女安娜貝爾（Annabell Mickelson）與家人搬到新住處，意外發現詭譎密室。（圖／翻攝TikTok@annabellmickelson）

記者吳美依／編譯

美國亞利桑那州18歲少女安娜貝爾（Annabell Mickelson）與家人搬到新住處後，發現浴室內有一面超巨大鏡子，卻牢牢固定在牆上，且格局有些奇怪，於是拿出電鋸拆牆，竟發現一間詭譎密室。他們詢問鄰居，才知道前屋主疑似是一名「毒梟」。

安娜貝爾提到，密室內布滿密密麻麻的電線，還有類似櫥櫃的擺設，此外，那面大鏡子竟是一面「雙向鏡」（two-way mirror），也就是警方偵訊室常見，一面反射、一面透視的裝置。她指出，加裝牆壁以前，浴室內的大鏡子可以直接照到客廳全景。

安娜貝爾與鄰居們聊天才知道，前屋主幾乎每天都在開派對，「以前房子四周都是監視器……就連後門也有，方便讓別人從那裡進來」，密室裡的電線原本可能連接著上述攝影機，但如今已經消失無蹤。她還在車庫裡發現一個奇怪的閣樓，更詭異的是，曾經有人找上門，宣稱要尋找埋在庭院某處的2.5萬美元（大約新台幣70萬元）。

安娜貝爾將經歷分享至TikTok，影片已經累積超過260萬次觀看。許多網友迫切希望得知更多後續發展，紛紛留言，「我想要知道一切」、「會不會還有一條地道」、「太多不好的跡象了」、「買下這棟房子真是天大錯誤」，但也有人不相信此事件的真實性。

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