川粉平台Parler「復活」上線！預告重返戰場：不讓公民話語權消亡

▲川粉愛用的保守派社交平台Parler短暫復活，重新上線。圖為CEO馬茲的貼文內容。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國社交平台Parler廣受川普支持者歡迎，但國會發生動亂後，被視為激進份子宣傳與聯絡的管道，遭Google、蘋果（Apple）下架，也被亞馬遜（Amazon）中止伺服器託管服務。但該平台網站17日卻突然重新上線，執行長（CEO）馬茲（John Matze）發文預告，很快就會重返戰場，甚至放話「不會讓公民話語權消亡！」

馬茲在貼文中寫道，「哈囉，全世界！這個東西開著嗎？」他透露，團隊最初創建Parler，就是因為深信隱私與言論自由的重要性，「我們的目標一直都是提供無黨派公開平台，讓每個人都能享受並行使上述兩種權利」，並且承諾解決所有挑戰，「很快就能歡迎你們所有人回來，我們不會讓公民話語權消亡！」

CNN報導，根據全球網域查詢工具WHOIS，Parler目前註冊在網域公司Epik名下，而Epik同時也為另一個保守派社交平台Gab服務。

Epik發言人戴維斯（Robert Davis）澄清，雖然Parler曾於11日前來接洽，詢問網域註冊事宜，但該公司堅持「種族主義零容忍政策」，最後沒有提供網路託管服務，「（Epik）積極譴責任何利用膚色、種族、出身或信仰刁難他人的行動」。

Parler目前尚未對此回應，外界也不清楚它究竟透過哪間伺服器服務公司上線。

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