國際

川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）表示，自今年初美國總統川普（Donald Trump）上任後陸續推出新一波關稅措施以來，美國今年已累計徵收超過2000億美元（約台幣6.3兆元）的關稅收入。不過，相關關稅是否合法，目前正由美國最高法院審理中。

根據CNBC報導，CBP指出，這筆2000億美元的統計，僅計入川普2025年後新加徵的關稅，不包含他第一任期在白宮期間實施的關稅措施。先前那批關稅目前並未面臨法律挑戰，與這次的新關稅情況不同。

根據說明，川普今年稍早未經國會授權，單方面對全球多數國家的進口商品加徵所謂的對等關稅；同時，他也對來自加拿大、中國與墨西哥的產品課徵「芬太尼關稅」，作為回應他所稱這些國家未能有效遏止芬太尼流入美國。

CBP在聲明中指出，「從2025年1月20日至12月15日，因川普政府發布的40多項行政命令，美國海關暨邊境保護局已徵收超過2000億美元的關稅。」CBP也強調，這顯示該機構在推動安全、公平且合規的貿易方面發揮效果，有助於強化美國的國家與經濟安全。

不過，關稅收入在11月首度出現下滑。官方數據顯示，11月關稅收入為307.5億美元（約等於新台幣9672億元），略低於10月的311.5億美元（約等於新台幣9798億元）。外界指出，這與貨運輸美速度放緩，以及川普下調部分關稅稅率有關。

CBP局長史考特（Rodney Scott）表示，CBP透過情報導向的鎖定、嚴密監督與迅速行動，正在保護美國經濟、捍衛本土產業，並讓試圖違反貿易法規者承擔責任。

另一方面，關稅的法律風險仍未解除。若最高法院最終裁定川普的新關稅屬於違法，法院可能要求已繳納關稅的企業獲得退費。

12/14 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來
快訊／台股狂殺511點　2檔抗跌創新高
快訊／台積電帶頭殺！台股血崩
美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」
當場撞死23歲女清潔員　賓士男酒測0.95！引擎蓋濺滿鮮血
汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前窗40%」　拚明年第一季上路
高虹安二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性
認現在是憲政危機時刻　王金平：這非韓國瑜一人能處理的事
一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

川普正式對BBC提告　求償50億美元

美國總統川普15日晚間正式在佛州聯邦法院對英國廣播公司BBC提起誹謗訴訟，指控BBC透過紀錄片剪接扭曲其言論，對他做出虛假且具惡意的描繪，求償金額至少50億美元。

那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

狠甩七巨頭！特斯拉董事會累積近10兆財富　是Alphabet的8倍

路透：那斯達克擬推「全天候交易」機制

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

