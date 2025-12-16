川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）表示，自今年初美國總統川普（Donald Trump）上任後陸續推出新一波關稅措施以來，美國今年已累計徵收超過2000億美元（約台幣6.3兆元）的關稅收入。不過，相關關稅是否合法，目前正由美國最高法院審理中。

根據CNBC報導，CBP指出，這筆2000億美元的統計，僅計入川普2025年後新加徵的關稅，不包含他第一任期在白宮期間實施的關稅措施。先前那批關稅目前並未面臨法律挑戰，與這次的新關稅情況不同。

根據說明，川普今年稍早未經國會授權，單方面對全球多數國家的進口商品加徵所謂的對等關稅；同時，他也對來自加拿大、中國與墨西哥的產品課徵「芬太尼關稅」，作為回應他所稱這些國家未能有效遏止芬太尼流入美國。

CBP在聲明中指出，「從2025年1月20日至12月15日，因川普政府發布的40多項行政命令，美國海關暨邊境保護局已徵收超過2000億美元的關稅。」CBP也強調，這顯示該機構在推動安全、公平且合規的貿易方面發揮效果，有助於強化美國的國家與經濟安全。

不過，關稅收入在11月首度出現下滑。官方數據顯示，11月關稅收入為307.5億美元（約等於新台幣9672億元），略低於10月的311.5億美元（約等於新台幣9798億元）。外界指出，這與貨運輸美速度放緩，以及川普下調部分關稅稅率有關。

CBP局長史考特（Rodney Scott）表示，CBP透過情報導向的鎖定、嚴密監督與迅速行動，正在保護美國經濟、捍衛本土產業，並讓試圖違反貿易法規者承擔責任。

另一方面，關稅的法律風險仍未解除。若最高法院最終裁定川普的新關稅屬於違法，法院可能要求已繳納關稅的企業獲得退費。