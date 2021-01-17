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從政下一步！伊凡卡爆明年參選「佛州參議員」　老公進軍國際線

▲▼伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）未來動向備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統川普即將卸任，其家族成員的未來動向備受關注。CNN引述多名知情人士說法指出，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）可能親自從政，2022年挑戰佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio），她的丈夫庫許納（Jared Kushner）則希望更加積極參與國際政治，培養強大影響力。

知情人士們透露，這對夫妻4年前決定搬去華府時，就計畫將白宮4年經歷當成跳板；雖然他們如今不受紐約上流社會歡迎，難以重返原有社交圈，但去年12月已砸下3000多萬美元（約新台幣9億元），在邁阿密附近的印地安溪島（Indian Creek Island）置產。此後，伊凡卡有意挑戰盧比歐的謠言也甚囂塵上。

▲▼伊凡卡。（圖／路透）

▲伊凡卡一直都未掩飾從政野心，被認為將於明年挑戰進軍佛州參議院。（圖／路透）

知情人士證實，伊凡卡和庫許納一直都未掩飾從政野心。但是，華府6日發生國會騷亂後，這些夢想似乎變得遙不可及。

伊凡卡當時一度發文大讚川粉是「愛國者」，因遭砲轟而火速刪文，之後才敦促父親拍攝影片，呼籲停止暴力。但是，川普要示威者「回家」後，竟脫稿加了一句「我們愛你們」，引爆帳號停權事件。儘管如此，她在父親遭二度彈劾後，仍再度建議發布影片，譴責暴力陰謀。

▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲據悉，伊凡卡多次敦促父親川普錄製影片，呼籲支持者回家，譴責暴力。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士們認為，伊凡卡擔心父親涉嫌煽動國會騷亂，讓「川普」這塊招牌被砸爛，痛失搖錢樹，才會積極力挽狂瀾。但他們也直言，民眾不會輕易忘記這件事，川普帝國也因此變得更加危險悲慘，「這一家人多麼安靜，就足以證明他們有多擔心」。

儘管如此，《坦帕灣時報》前政治版編輯、全球風險公共戰略公司「水星公共事務」顧問史密斯（Adam Smith）卻有不同看法。他說，雖然如今總統聲勢下滑，但若伊凡卡在佛州競選，仍可能「大幅領先盧比歐」，取得成功，因為這裡川普支持者眾多，力量強大且很寬容，容易原諒過錯。

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