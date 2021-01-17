　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

▲川普29日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號，即將前往俄亥俄州參加首場辯論會。（圖／路透）

▲川普不會參加拜登的就職典禮，20日上午將搭乘空軍一號離開白宮，前往佛州海湖山莊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普20日將卸任。據悉，他精心設計「超華麗」送別場面，希望在軍樂隊奏樂、空軍戰機表演的陪襯之下，走過紅地毯，登上空軍一號，瀟灑離開白宮，甚至還問及21響禮炮致敬的可能性。

ABC News、《美聯社》與《商業內幕》等外媒引述知情人士說法，做出以上報導。川普20日上午離開白宮後，將前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），成為美國150多年以來首位缺席新總統就職典禮的的離任總統。

另一名消息人士去年12月向Axios透露，川普抵達佛州後，想要立刻舉辦一場政治集會，與拜登就職典禮「同時」隔空較勁，甚至企圖蓋過對方聲勢。但是，白宮發言人迪爾（Judd Deere）否認此說法，「總統提出1月20日的計畫時，他會讓你們知道的。」

拜登就職典禮規模將大幅縮減，要求參加者保持社交距離，但屆時仍將眾星雲集，Lady Gaga、賈斯汀（Justin Timberlake）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）都到場表演，此外，也會透過電視與社群媒體直播。執法部門考慮到6日國會山莊騷亂，已經大幅增加安全措施。聯邦調查局（FBI）也正在追蹤極右翼人士可能發起的活動。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

CP值最高「小資經典保養」！Innisfree綠茶籽精華液套組

 
ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

英國發現11例「巴西變種病毒」！　科學家證實：可能早就入侵

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

杜特蒂：總統不是給「女人」當的！　親自勸告女兒2022別參選

他「鑽車縫」下秒自摔！目睹女伴慘遭公車輾斃　崩潰抱頭哀號

德大選前哨戰！基民黨將選出「梅克爾接班人」　結果難料

全球飆破「200萬人」染疫亡！　美國、巴西死亡病例最多

WHO疫源調查團「2人未過篩檢」　僅13人抵武漢隔離中

「移民大車隊」啟程北漂！　中南美各國祭「鐵腕防疫」邊境擋人

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

影／印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高！近距離直擊片曝光

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

黑貓乖躺椅「搖搖入睡」比嬰兒好哄！　網融化：好大隻的寶寶

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

星・變美／49歲黎姿狀態太逼人！自曝「喝水美肌」5個方法

KIA預告7款電動大軍　首輛「CV跨界」續航500km起第1季亮相！

快訊／油價調漲0.3元「連8漲」　九二汽油站上25元大關

國際熱門新聞

新加坡媒體報導王浩宇罷免

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

控辱華拒買澳州煤！中國賭氣...他笑：買更貴的

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

全球破9400萬確診！英國單日增1295人染疫

川普離任前「鎖定」美中關係

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

王毅訪菲允捐50萬劑疫苗　簽21億援助協定

獨立小組調查：世衛判斷力嚴重受限

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街

川普超華麗閃人　走紅毯21響禮炮

更多熱門

相關新聞

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

美國幾乎每棟獨立住房都配有垃圾桶，但當地一名女子前陣子早上去倒垃圾時意外發現，垃圾桶標註「1F」的詭異字樣，隨後PO網尋求解答。豈料，根據部分網友說法，這意味著「一個女的」的意思，可能早被監視，讓她嚇得報警。

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

謝金河：美國制裁中資股　台股可能漁翁得利！

謝金河：美國制裁中資股　台股可能漁翁得利！

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

關鍵字：

北美要聞川普白宮拜登

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面