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惡狼性侵14歲少女！遭家長「誘上門」掐脖暴打　抱頭哀號求饒

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）一對父母發現，14歲女兒遭到孟加拉裔男子喬杜里（Jamil Ahmed Chowdhury）長期騷擾甚至性侵，氣得將對方引誘至家中，實施「私刑教育」。嫌犯毫無戒備地赴約，一進門卻立刻被抓住暴打，嚇得雙手遮臉護頭，不停哀號求饒。

7News、《澳洲新聞》報導，少女母親偶然看見孩子的IG出現可疑訊息，「我腦袋裡立刻警鈴大作。我不喜歡我看到的東西。」她和先生要求22歲的喬杜里離女兒遠一點，未料對方竟創辦另一個帳號，再度聯繫，他們才決定親自出馬，18日將惡狼引誘上門，逮個正著。

喬杜里被指控，去年12月起透過IG傳訊騷擾，先前就曾赴受害者住家，與少女互相親吻甚至發生性關係。

▲孟加拉籍男子喬杜里（Jamil Ahmed Chowdhury）。（圖／翻攝自Facebook／Jamil Ahmed Chowdhury）

▲孟加拉裔的喬杜里否認所有指控。（圖／翻攝自Facebook／Jamil Ahmed Chowdhury）

少女父親回憶「私刑教育」現場時表示，「他進來時，我躲在女兒後面，把門鎖起來，然後掐住他的脖子」。少女母親則說，「身為一個媽媽，我必須採取預防措施，我必須做到這種程度」。

喬杜里被指控性侵、與14至16歲兒童發生性關係、愛撫兒童並發生非法性行為，但接受警方偵訊時堅決否認犯行，宣稱是少女登入其帳號，捏造對話紀錄。他19日出席費爾菲爾德（Fairfield）地方法院，被法官指出證詞「缺乏可信度」，遭拒絕保釋。

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