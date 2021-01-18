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台灣僑胞回顧「川普4年執政」　肯定經濟表現、友台政策

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普即將卸任，居住洛杉磯的台灣僑胞接受《中央社》採訪，回顧其4年政績。（圖／路透）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電

總統就職在即，美國迎向新政局。居住洛杉磯的台灣僑胞回顧美國總統川普4年政績，認為他任內一些政策和作風的確有待商榷，但也肯定川普把美國經濟帶向另一高峰和大力挺台的各項作為。

評價兩極、極具爭議的川普卸任之前，國會大廈發生5人死亡的暴力事件，儘管站在對立面的民主黨將之定義為毀壞立國基礎的不光彩事件，仍顯見川普忠貞支持者一路挺到底，其中不少華人也在川粉行列。

立場偏向國內綠營、積極參與台美人社團的政治評論員吳兆峯向《中央社》表示，川普過去4年儘管有許多爭議，不可否認在他任內，美國經濟邁向另一高峰，包括失業率新低、股市創新高，都是近代罕見的亮眼成績。

吳兆峯分析，川普外交政策採取雙邊態度，與不同盟友一對一交涉，跟美國過去多邊國際合作路線不同。台灣身為美國盟友角色顯得重要，因此川普任內通過大量友台法案，也是4年內通過最多對台軍售的美國總統。

在此背景下，台灣人認為川普是對台灣最好的美國總統，尤其是擁有投票權的台灣僑胞，支持川普的比例更是占多數。吳兆峯估計，這次總統大選僑胞支持川普或拜登的比例大約是6比4。

▲▼川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣僑胞回顧川普政績，分析其友台政策的脈絡。（圖／達志影像／美聯社）

立場支持國民黨的專欄作家吳程遠接受《中央社》訪問指出，以他觀察身邊的台灣僑胞、來自中國大陸的華人，支持川普的比例遠高於6成，甚至估8比2都不為過。

吳程遠表態是川普支持者，儘管他對川普也有許多批評，但他指出很多華人都是中小企業主，不認同民主黨「濫情的社會主義，把稅金用在非法移民身上，寅吃卯糧」等政策。從國家治理與合法公民權益的角度，儘管川普形象不佳，華人仍默默把票投給川普。

吳程遠坦言，這次美國大選，台灣民眾「入戲太深」，認為川普是台灣救世主，全力挺川，但在美華人挺川的理由不太一樣，就算覺得丟臉，票還是投給川普，因為「川普有如打開潘朵拉的盒子，讓很多美國人出來表達對民主黨的反感」。吳程遠反而針對川普的挺台政策提出反思，以8個字總結「吮指回味，可割可棄」。

吳程遠分析，川普任內推出多項友台政策，必須放進一個脈絡，就是川普缺乏政治智慧、在國際社會遭孤立，當他進入爭取連任的戰鬥位置，美中貿易戰升級為外交戰，這時台灣變成可利用的棋子。

他認為，川普政策形同把台灣推上火線，「川普這4年把台灣當作是一個拉到盡頭的彈弓，目標對準中國大陸」。吳程遠認為，這個情況之下台灣承受巨大風險，福禍相依；拜登上台之後，採取較冷靜的態度處理國際關係和台灣議題，對台灣可能更好。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲川普執政爭議不斷，評價兩極。拜登上台後的美國政壇新局令人期待。（合成圖／路透）

吳兆峯認同這樣的立場，「不要把希望放在一個人身上，川普對台灣雖然好，但再好仍然沒有超越美國一中政策的範圍」。

吳兆峯認為，在美國既定政策與本國最大利益原則之下，任何一位美國總統上台都不會出賣台灣。尤其是拜登已經表明，把中國定調為競爭對手，對美國做出許多不平等的貿易手段；美國將跟盟友站在同一陣線，要求中國做出改善。

吳程遠比喻，美國像是一艘大船，可能因為不同船長，而有不同的浪花，但是方向沒有任何改變；美國對台灣的態度，不管是「重返亞洲」或「印太戰略」框架下，思維沒有太大的轉變。

吳程遠認為，相較於川普四處放火，拜登過去在國會身為支持台灣關係法的代表人物，在該有的軍售保證、區域安全、貿易合作上都將維持下去，給台灣實質幫助，但相對低調，這點有利台灣及海峽兩岸的和平穩定。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
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