國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2025預言接連命中！盲眼龍婆2026三大警告曝　「東方」將引爆三戰

盲眼龍婆預言明年春天東方恐引爆戰火，外界解讀台海衝突危機升高。（翻攝X@MirrorWeirdNews）

▲盲眼龍婆預言明年春天東方恐引爆戰火，隨後延燒到西方。（翻攝X@MirrorWeirdNews）

圖文／鏡週刊

保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）生前留下的海量預言，與一連串國際重大事件驚人地契合，直到今天依然是全球熱議的焦點。隨著即將揮別2025年，許多人重新審視了她針對這一年所做的種種預測，赫然發現像是戰火蔓延、天災肆虐以及全球經濟動盪等警示，竟然都呈現高度吻合的態勢。讓不少人憂心「2025年是人類滅絕開端」的警訊是否全面應驗，也好奇她如何預言即將來臨的2026年。

地震、戰事都命中

回顧巴巴萬加針對2025年所發出的預警，她曾明確警告歐洲大陸將會爆發一場嚴重的衝突，同時全球會頻繁遭遇大規模的自然浩劫，例如強烈地震和洪水，造成極為慘重的傷亡。攤開今年的時間軸來看，俄烏戰事依舊糾纏不休，陷入膠著；而致命地震的發生頻率也比往年高出不少，光是3月的緬甸8.2級強震就奪走5千多條人命，8月阿富汗的6.0級地震也造成3千多人罹難。其他像是中國西藏、菲律賓宿霧、俄羅斯堪察加半島，以及最近日本的青森等地都陸續出現多起規模不小的嚴重地震。

洪水災情不斷

在水患方面，這一年發生的災情同樣讓人觸目驚心。單是美國德州在7月份的洪災就導致數百人傷亡，甚至迫使8萬民眾緊急撤離，成為當地百年來最慘重的淡水洪災。東南亞地區的暴雨及洪澇，更是造成了超過1300人不幸罹難，受災國家橫跨印尼、馬來西亞、泰國與斯里蘭卡。奈及利亞遭遇極端降雨，導致151人喪生；澳洲熱帶低壓引發的洪水，造成70萬人受災；尼泊爾與西藏的冰湖潰堤洪水也帶走28條生命。另外，7月席捲全球的暴雨、熱浪和洪澇災情奪走了數百人性命，數以億計的人口受到波及，中國、印度、尼泊爾、韓國等亞洲國家都遭受了巨大衝擊。

經濟災難早預言

另外，關於全球經濟會面臨大災難這事，巴巴萬加老早就發出警訊。回顧今年國際貿易體系因為關稅戰打得一團混亂，股市跟著上上下下劇烈震盪，時間點的吻合度簡直高得嚇人，這似乎巧妙地證實她提到的2025年是「混亂年代」說法，也讓人開始擔心這是否就是她預言中「人類走向衰敗，甚至滅絕的開端」。

2026東方恐有戰火

2025年即將謝幕，但「盲眼龍婆」巴巴萬加對2026年的警告更讓人心驚膽戰。她預言全球局勢會持續惡化，預示第三次世界大戰的戰火將在春天於「東方」引爆，隨後延燒到西方，最終可能導致西方強國的崩解。外界解讀這可能暗示著台海危機升高，或美俄之間爆發正面衝突，而俄羅斯總統普丁則將在這場巨變中一躍成為「世界主宰」。

AI將控制人類

除了人為浩劫，天崩地裂也將同步上演，包括強烈地震、火山爆發和極端氣候，恐將吞噬全球百分之7到8的土地面積，對環境和基礎建設帶來致命打擊。更科幻的是，她也警告2026年將是AI全面控制人類生活的一年，從工作到社交都將被滲透，甚至出現AI「反撲人類」的潛在危機；而最瘋狂的預言是，她預言當年11月，地球將首次迎來外星文明的造訪，人類將與太空船首次接觸。


12/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

