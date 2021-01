她頭痛13天以為感冒…驚見腦部腫瘤！自曝「8hrs手術」過程超清醒

▲英國一名女子接受腦部腫瘤切除手術,由於僅局部麻醉,因此手術過程保持清醒。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/編譯

英國26歲女子艾蜜莉(Emily Sudlow)劇烈頭痛長達13天,原以為只是小感冒,就診才發現腦內長了一顆腫瘤,破裂後導致中風,嚴重影響語言能力、平衡感與右側身體。她透露,自己接受手術時,大半時間都保持清醒,雖然術後未能改善口吃狀況,如今已暫時脫離二度中風危機。

《鏡報》報導,艾蜜莉2016年11月身體出現異狀,拖了一段時間才前往大醫院檢查,被告知腦部出血時,竟只想趕快拿出手機玩Candy Crush,完全沒意識到問題嚴重性,「我隔天早上傳訊息告訴家人我中風了,我那時已經躺在病床上了」。她坦言,「我簡直難以置信,原以為沒那麼嚴重的事情,卻造成永久傷害。」

艾蜜莉中風後,必須使用拐杖行走,非常健忘,也時常因為口齒不清而感到筋疲力竭,根本無法工作或打理自己,只能在父親的照顧之下,持續接受治療與復健。

