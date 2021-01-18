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她頭痛13天以為感冒…驚見腦部腫瘤！自曝「8hrs手術」過程超清醒

▲▼ 手術,麻醉,手術台。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名女子接受腦部腫瘤切除手術，由於僅局部麻醉，因此手術過程保持清醒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

英國26歲女子艾蜜莉（Emily Sudlow）劇烈頭痛長達13天，原以為只是小感冒，就診才發現腦內長了一顆腫瘤，破裂後導致中風，嚴重影響語言能力、平衡感與右側身體。她透露，自己接受手術時，大半時間都保持清醒，雖然術後未能改善口吃狀況，如今已暫時脫離二度中風危機。

《鏡報》報導，艾蜜莉2016年11月身體出現異狀，拖了一段時間才前往大醫院檢查，被告知腦部出血時，竟只想趕快拿出手機玩Candy Crush，完全沒意識到問題嚴重性，「我隔天早上傳訊息告訴家人我中風了，我那時已經躺在病床上了」。她坦言，「我簡直難以置信，原以為沒那麼嚴重的事情，卻造成永久傷害。」

艾蜜莉中風後，必須使用拐杖行走，非常健忘，也時常因為口齒不清而感到筋疲力竭，根本無法工作或打理自己，只能在父親的照顧之下，持續接受治療與復健。

艾蜜莉2018年5月終於在曼徹斯特的索爾福德皇家醫院（Salford Royal Hospital）動手術，耳朵上方部位接受局部麻醉，切除良性腫瘤。雖然她數度模模糊糊地睡著，但大半時間都清醒著，還意識到傷口縫合的過程。

艾蜜莉術後一度恢復正常，能夠流利說話，但傷口消腫後卻又開始口吃，只能勉強擠出單字和片語，無法說出完整句子。她去年11月接受例行檢查時，又發現腦內長出第二顆良性腫瘤，幸運的是目前並無大礙。

艾蜜莉決心不再被病魔阻礙，已經能夠接受自己無法痊癒的事實。她如今在海綿狀瘤協會（The Cavernoma Society）擔任志工，持續分享親身經歷，協助舉辦募款活動，幫助更多人。

她出車禍一直頭痛…5天後起床驚覺「頭轉180度」看後方！

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