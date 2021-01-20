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「美墨邊境築牆」喊停！準國土安全部長挺拜登　移民大隊準備北漂

▲▼美墨邊界圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲美墨邊界圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人拜登的國土安全部長人選馬約卡斯今天說，拜登上任首日將推出全面改革，收回川普對無證移民的嚴苛政策，還說拜登有意暫停川普在美墨邊界築牆的計畫。

法新社報導，出生於古巴的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在他人事聽證會上向聯邦參議院國土安全委員會表示，改革措施包括提供管道讓數以百萬計長期無證居住在美國的人士取得公民資格，並可能庇護其他逃離虐待與暴力的移民。

馬約卡斯告訴參議院國土安全委員會：「總統當選人致力於在上任首日向國會提出移民改革法案，一勞永逸地解決大家認為是崩壞的移民制度。」

他說，拜登「提到我們必須提供管道讓滯留美國多年的民眾取得公民資格。這些移民為我們的社區與國家經濟繁榮貢獻良多」。

「華盛頓郵報」報導，拜登明天就任為美國總統後將公布廣泛的移民改革，包括讓沒有合法地位的移民於8年間取得公民資格，以及增加美國接納的移民人數。川普執政期間僅准許少數移民入境。

▲▼美國總統當選人拜登的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲準國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。（圖／達志影像／美聯社）

馬約卡斯說：「若有機會與國會合作通過移民改革法案，提供管道來永久性解決這個明顯崩壞的系統，將會是我的榮幸。」

馬約卡斯告訴參議院國土安全委員會，如果他的國土安全部長任命案過關，他將一改川普關閉美國南部邊界的強硬措施。

他說，拜登計劃暫停川普的美墨邊建築牆政策，但將提出替代方案，透過在某些地區投入更多電子措施或更多人力來減緩非法移民湧入美國。

馬約卡斯說，抵美移民有權申請庇護，且庇護案會有機會獲得審查，迥異於川普政府執政期間移民案件審查程序幾乎停擺，以致於入美移民人數銳減。

他說，在拜登治下，「政府承諾將遵循移民法，執行我們的庇護法」，「這代表我們將向符合資格的人提供人道救濟。」但他補充說：「建立起相關基礎設施與因應能力，需要時間。」

馬約卡斯任命案若過關，面臨的第一個挑戰將會是如何因應數以千計從宏都拉斯出發、即將抵達美墨邊界的移民。

瓜地馬拉安全部隊昨天驅散聚集在瓜國瓦多宏度鎮（Vado Hondo）的移民大隊，數以千計移民北漂路告終，今天搭乘巴士與卡車回到宏都拉斯。

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