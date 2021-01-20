手握核武大權…川普「核足球」交接程序曝！　專家：至少還有3個

▲美國俗稱「核足球」的「核武庫指揮與控制器」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普拒絕出席拜登（Joe Biden）的就職典禮，這也讓俗稱「核足球」的「核武庫指揮與控制器」移交程序出現問題。專家透露，其實這個「核按鈕公事包」至少有3個，所以拜登有可能在就職典禮前就先拿到，等到正式上任後，川普手中的就會自動失效。

美國總統擁有執行核打擊的權力，無論他走到哪裡，都會有一名提著黑色公事包的軍事助手隨侍在側，而公事包裡放著各種通訊工具、代碼以及印有身分驗證碼的卡片，讓總統能夠隨時使用該密碼與公事包中的工具，向軍方證明自己的身分，並下令執行核打擊。

▲美國至少有3個核按鈕公事包。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，川普拒絕出席就職典禮後，讓核足球的交接成了問題，「原子科學家公報」（ Atomic Scientists）研究員施瓦茲（Stephen Schwartz）則透露，美國至少有3個核按鈕公事包，其中兩個在總統與副總統身邊，另外則在未知的指定倖存者（designated survivor）身上。

施瓦茲表示，憲法賦予川普對核武的完全權力，直到20日中午12時新任總統宣誓就職的那一刻。他認為，交接的其中一個可能是，帶著核足球的助手陪著川普搭乘空軍一號前往佛州，但會在中午離開返回華盛頓；也有可能是拜登提早拿到另外一個核足球，等到正式就職後，川普手上的控制權將自動失效。

除了公事包之外，總統身上還會有一張俗稱「餅乾」的塑膠卡片，裡面印有各種驗證碼，讓總統能夠配合公事包內的工具，向軍方表明身分；通常總統會在宣誓就職的當天早上或前一天拿到這張塑膠卡。

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