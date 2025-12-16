善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

▲澳洲總理艾班尼斯到醫院探望奪槍英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲槍擊案英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）奪槍制伏槍手，左臂中了約5槍，正住院接受治療，為他設立的募資金額至今已突破200萬澳幣（約新台幣4170萬元）。但是他並不後悔當初在槍林彈雨之中撲向槍手，若重來一次，還是會這樣做。澳洲總理也親自前往醫院探視，並稱他是「真正澳洲英雄」。

雪梨晨驅報、路透等報導，這起發生在猶太節慶活動的大規模槍擊事件造成多人死傷，槍手是一對50歲與24歲的父子檔。案發當下，當時阿邁德正與親戚在喝咖啡，發現槍手開火後立刻決定採取行動，在說完「請去找我的家人，告訴他們，我是為了救人而倒下的」後動身，成功奪走嫌犯手上的槍，但遭第二名槍手開槍擊中。

▲阿邁德徒手奪下嫌犯手上的槍。（圖／達志影像／newscom）

阿邁德左臂中了約5槍，左肩胛骨還有一顆子彈尚未取出。阿邁德的移民律師伊薩（Sam Issa）透露，阿邁德的狀況比預想的還要嚴重，實際上他失血非常多，且疼痛開始對他造成影響，擔心他會失去左臂，但「他不後悔自己的行為，說如果重來一次還是會這麼做」。

阿邁德2006年從敘利亞來到澳洲。伊薩提到，阿邁德是在2022年取得澳洲公民身分，對澳洲社會心懷感激，「他真心熱愛這個社區，覺得身為社區的一分子，他必須有所作為，作出貢獻」。

為了阿邁德發起的GoFundMe募款金額至今已突破200萬澳幣，超越3萬人湧入捐款，包括美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）捐出9萬9999澳幣、好萊塢女星艾米舒默（Amy Schumer）捐出2257澳幣。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，阿邁德冒著生命危險拯救許多人的性命。美國總統川普也稱讚他是非常勇敢的人。