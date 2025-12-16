　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

▲▼澳洲總理艾班尼斯到醫院探望奪槍英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）。（圖／路透）

▲澳洲總理艾班尼斯到醫院探望奪槍英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲槍擊案英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）奪槍制伏槍手，左臂中了約5槍，正住院接受治療，為他設立的募資金額至今已突破200萬澳幣（約新台幣4170萬元）。但是他並不後悔當初在槍林彈雨之中撲向槍手，若重來一次，還是會這樣做。澳洲總理也親自前往醫院探視，並稱他是「真正澳洲英雄」。

雪梨晨驅報、路透等報導，這起發生在猶太節慶活動的大規模槍擊事件造成多人死傷，槍手是一對50歲與24歲的父子檔。案發當下，當時阿邁德正與親戚在喝咖啡，發現槍手開火後立刻決定採取行動，在說完「請去找我的家人，告訴他們，我是為了救人而倒下的」後動身，成功奪走嫌犯手上的槍，但遭第二名槍手開槍擊中。

▲阿邁德徒手奪下嫌犯手上的槍。（圖／達志影像／newscom）

阿邁德左臂中了約5槍，左肩胛骨還有一顆子彈尚未取出。阿邁德的移民律師伊薩（Sam Issa）透露，阿邁德的狀況比預想的還要嚴重，實際上他失血非常多，且疼痛開始對他造成影響，擔心他會失去左臂，但「他不後悔自己的行為，說如果重來一次還是會這麼做」。

阿邁德2006年從敘利亞來到澳洲。伊薩提到，阿邁德是在2022年取得澳洲公民身分，對澳洲社會心懷感激，「他真心熱愛這個社區，覺得身為社區的一分子，他必須有所作為，作出貢獻」。

為了阿邁德發起的GoFundMe募款金額至今已突破200萬澳幣，超越3萬人湧入捐款，包括美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）捐出9萬9999澳幣、好萊塢女星艾米舒默（Amy Schumer）捐出2257澳幣。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，阿邁德冒著生命危險拯救許多人的性命。美國總統川普也稱讚他是非常勇敢的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來
快訊／台股狂殺511點　2檔抗跌創新高
快訊／台積電帶頭殺！台股血崩
美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」
當場撞死23歲女清潔員　賓士男酒測0.95！引擎蓋濺滿鮮血
汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前窗40%」　拚明年第一季上路
高虹安二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性
認現在是憲政危機時刻　王金平：這非韓國瑜一人能處理的事
一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

2025預言接連命中！盲眼龍婆2026三大警告曝　「東方」將引爆三戰

老鼠闖機艙「爬進座位上方行李櫃」　飛機緊急停飛250名乘客滯留

川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

2025預言接連命中！盲眼龍婆2026三大警告曝　「東方」將引爆三戰

老鼠闖機艙「爬進座位上方行李櫃」　飛機緊急停飛250名乘客滯留

川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

國光女神出國第一次急診！「冒不正常紅疹」驚人醫藥費曝：還等好久

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部警示：勿輕信免費旅遊

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

基隆警擴大臨檢強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊銷駕照

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

國際熱門新聞

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

翁山蘇姬被關3年多　兒：可能已死了

史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

輝達緊抓中市場　美議長曝黃仁勳遊說內幕

更多熱門

相關新聞

與澳洲槍手同名　無辜男收死亡威脅

與澳洲槍手同名　無辜男收死亡威脅

澳洲海灘16死槍擊事件震驚國際社會，且2名槍手身分也曝光。只不過，雪梨一名巴基斯坦裔男子與槍手同名遭到誤認，甚至接到死亡威脅，如今嚇得不敢出門。

槍手車內驚見IS旗幟　澳擬再收緊槍枝法

槍手車內驚見IS旗幟　澳擬再收緊槍枝法

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗

澳洲槍擊！救生員赤腳狂奔救人

澳洲槍擊！救生員赤腳狂奔救人

關鍵字：

澳洲槍擊雪梨阿邁德紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

全台下2天！　轉雨時間曝

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面