　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

▲▼飯店房卡,住宿,旅館,房號,。（圖／VCG）

▲前五星級飯店員工分享能夠大幅提升被升等房間機率的妙招。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

外出旅遊登記入住時，如果被櫃檯人員免費升等房間，往往會讓人又驚又喜，而一名曾在五星級飯店服務多年的前櫃台人員就親自分享了最容易被升等房間的妙招。

根據Birmingham Live報導，曾在五星級飯店任職的艾咪瓊斯（Amy Jones）學生時期曾在一間擁有35間客房的豪華度假村擔任前台接待員，目前的她則是一名旅遊記者。她表示，大多數旅客都搞錯時機，在辦理入住時才開口，錯失最佳升等機會。

她透露，「通常星期五晚上辦理入住，才要求升等是行不通的。如果下午3點check-in時才提出，成功機率更是微乎其微。」

她解釋飯店內部作業流程並表示，房間升等通常在前一晚就已安排妥當，每間房的房卡也會在客人抵達前就準備就緒。在她以前任職的飯店，免費升等主要保留給慶祝生日、結婚周年等特殊場合的賓客，但即便如此，可升等房間數量仍相當有限。

瓊斯則提醒，有一個簡單方法能大幅提升升等成功率，那就是「提早抵達飯店，讓櫃檯人員有充足時間重新調配房間」。她解釋，許多旅客為避免等待而選擇接近或超過入住時間才到達，但這樣做反而錯失良機。一旦進入下午尖峰時段，櫃檯人員幾乎無法再進行房間調度。

瓊斯表示，「如果客人提早到達，告知我們這趟住宿是為了慶祝特別節日，即使訂房時沒有註明，我們還有時間重新安排房間配置。」令人驚訝的是，很少會有客人主動說明入住的目的。

除了特殊場合外，有時純粹因為工作人員心情不錯，或臨時出現退房而釋出高級房間，這種情況下，早到的客人就能優先受惠，甚至可能讓原本已安排升等的房間重新分配給他們。

早到還有另一個優勢，那就是有機會提早進入房間，如此一來，客人也有充分時間檢查房間，若對分配的房間不滿意，就可主動提出要求。瓊斯指出，由於每間客房設計布局不同，許多客人因為網路照片抱有期待，但實際狀況可能有落差。提早抵達讓櫃檯人員能輕鬆協助換房，但只要過了下午3點或周五當天，櫃檯人員因為業務繁忙，可能很難幫上忙。

瓊斯總結：「時機對於滿足客人特殊需求至關重要。」她的建議與先前中文媒體報導的前飯店員工經驗不謀而合，都強調「選對入住時間」是獲得免費升等的關鍵策略。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來
快訊／台股狂殺511點　2檔抗跌創新高
快訊／台積電帶頭殺！台股血崩
美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」
當場撞死23歲女清潔員　賓士男酒測0.95！引擎蓋濺滿鮮血
汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前窗40%」　拚明年第一季上路
高虹安二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性
認現在是憲政危機時刻　王金平：這非韓國瑜一人能處理的事
一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

2025預言接連命中！盲眼龍婆2026三大警告曝　「東方」將引爆三戰

老鼠闖機艙「爬進座位上方行李櫃」　飛機緊急停飛250名乘客滯留

川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

2025預言接連命中！盲眼龍婆2026三大警告曝　「東方」將引爆三戰

老鼠闖機艙「爬進座位上方行李櫃」　飛機緊急停飛250名乘客滯留

川普關稅收入驚人！　美海關曝今年「進帳2000億美元」

善款飆4千萬！澳英雄冒死奪槍　曾說：請轉告家人我是為救人倒下

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

75%烏克蘭人拒絕「割地讓步」！　對美國信任度41%暴跌剩21%

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

國光女神出國第一次急診！「冒不正常紅疹」驚人醫藥費曝：還等好久

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部警示：勿輕信免費旅遊

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

基隆警擴大臨檢強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊銷駕照

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

國際熱門新聞

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

翁山蘇姬被關3年多　兒：可能已死了

史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

輝達緊抓中市場　美議長曝黃仁勳遊說內幕

更多熱門

相關新聞

暢遊全台！5星飯店「菁鑽聯盟」貴賓券捐10%公益

暢遊全台！5星飯店「菁鑽聯盟」貴賓券捐10%公益

成立逾24年的「菁鑽聯盟」於今年11月假嘉義長榮文苑酒店舉行例會，來自全台13家五星級商務與休閒飯店及格上租車的代表齊聚一堂，共同回顧2025年度聯盟成果，也正式宣布「2025菁鑽聯盟公益年」圓滿成果─共募集56萬元公益基金，並攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台八家中小型社福單位。

狂賣周杰倫演唱會「空氣票」！惡情侶詐615萬被起訴

狂賣周杰倫演唱會「空氣票」！惡情侶詐615萬被起訴

住台南香格里拉+16元住27坪套房

住台南香格里拉+16元住27坪套房

美食達人陶禮君大推絕美節慶甜點

美食達人陶禮君大推絕美節慶甜點

新板希爾頓被爆晚上9點才能入住

新板希爾頓被爆晚上9點才能入住

關鍵字：

升等秘訣五星飯店旅遊技巧飯店入住免費升等

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

全台下2天！　轉雨時間曝

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面