想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

▲前五星級飯店員工分享能夠大幅提升被升等房間機率的妙招。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

外出旅遊登記入住時，如果被櫃檯人員免費升等房間，往往會讓人又驚又喜，而一名曾在五星級飯店服務多年的前櫃台人員就親自分享了最容易被升等房間的妙招。

根據Birmingham Live報導，曾在五星級飯店任職的艾咪瓊斯（Amy Jones）學生時期曾在一間擁有35間客房的豪華度假村擔任前台接待員，目前的她則是一名旅遊記者。她表示，大多數旅客都搞錯時機，在辦理入住時才開口，錯失最佳升等機會。

她透露，「通常星期五晚上辦理入住，才要求升等是行不通的。如果下午3點check-in時才提出，成功機率更是微乎其微。」

她解釋飯店內部作業流程並表示，房間升等通常在前一晚就已安排妥當，每間房的房卡也會在客人抵達前就準備就緒。在她以前任職的飯店，免費升等主要保留給慶祝生日、結婚周年等特殊場合的賓客，但即便如此，可升等房間數量仍相當有限。

瓊斯則提醒，有一個簡單方法能大幅提升升等成功率，那就是「提早抵達飯店，讓櫃檯人員有充足時間重新調配房間」。她解釋，許多旅客為避免等待而選擇接近或超過入住時間才到達，但這樣做反而錯失良機。一旦進入下午尖峰時段，櫃檯人員幾乎無法再進行房間調度。

瓊斯表示，「如果客人提早到達，告知我們這趟住宿是為了慶祝特別節日，即使訂房時沒有註明，我們還有時間重新安排房間配置。」令人驚訝的是，很少會有客人主動說明入住的目的。

除了特殊場合外，有時純粹因為工作人員心情不錯，或臨時出現退房而釋出高級房間，這種情況下，早到的客人就能優先受惠，甚至可能讓原本已安排升等的房間重新分配給他們。

早到還有另一個優勢，那就是有機會提早進入房間，如此一來，客人也有充分時間檢查房間，若對分配的房間不滿意，就可主動提出要求。瓊斯指出，由於每間客房設計布局不同，許多客人因為網路照片抱有期待，但實際狀況可能有落差。提早抵達讓櫃檯人員能輕鬆協助換房，但只要過了下午3點或周五當天，櫃檯人員因為業務繁忙，可能很難幫上忙。

瓊斯總結：「時機對於滿足客人特殊需求至關重要。」她的建議與先前中文媒體報導的前飯店員工經驗不謀而合，都強調「選對入住時間」是獲得免費升等的關鍵策略。