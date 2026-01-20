　
店員SSS級！日本人做「台灣超商攻略」超狂　網長知識：連我都不知

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣超商超密集。示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣便利商店密度與功能享譽國際。近日，一名旅台日籍網友自製「台灣超商攻略」分享於社群，裡面詳盡介紹四大超商的特點與必吃好物，精準程度連台灣網友都自嘆不如，直呼「日本人比我還懂超商！」

密度世界級！店員技能獲封「SSS級」

根據該份攻略顯示，台灣超商密度超高，平均每百公尺就有一間，且7-11與全家合計市佔超過八成。原PO驚嘆，台灣店員不僅要處理包裹、水電費、影印外，還得製作霜淇淋與各類現調飲品，難度堪稱「SSS級」。

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

超商提供廁所、充電器！　超實用攻略

攻略中除了分享餐飲方面的體驗心得，也細分一些實用小知識，包括從店外判斷是否有廁所，全家便利商店能租借充電器；同時，文中還指出，許多店面都設有內用空間，部分甚至有整層的二樓內用區，對不便處理垃圾的旅外族群是非常友善的。

有趣的是，裡面還介紹台灣7-11的吉祥物「OPEN 醬」，並說明設定是來自「OPEN 星」的宇宙犬，讓不少台灣人直呼「連我都不知道！」

台灣人也長知識！網驚：連OPEN醬身世都知道

這份專業攻略轉發至Dcard後引發熱烈討論，就有眼尖網友發現，該篇攻略的作者，其實是一名長住台灣的日本人，不禁直呼「難怪內容寫得相當在地、條理清楚又簡明扼要。」

對此，網友們也紛紛回應，「看到店員SSS級快笑死，真的什麼都要會」、「日本人比我還懂西西里咖啡」、「那個廁所分辨法超實用，我都沒發現」、「竟然連OPEN醬是宇宙犬都知道，我這台灣人現在才知」、「全家霜淇淋真的是超商本體」、「看完這份攻略，我都想衝去超商喝杯西西里了」、「這日本人一定住在台灣很久，專業程度滿分」。

01/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

店員SSS級！日本人做「台灣超商攻略」超狂　網長知識：連我都不知

