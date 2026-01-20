台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

▲桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃園機場公司提供）



記者周湘芸／台北報導

國人赴日本旅遊熱度未減，為縮短旅客入境通關時間，桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日適用4家國籍航空的15條航線，總計有122個航班受惠。

桃園機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有15條航線、預計122個航班參與，旅客可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

▲「台日機場入境事先確認」作業適用航班。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司指出，此次抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場，更增加神戶、大分，共計11個機場，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司說明，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境，適用對象為從台灣出發至日本「短期滯在」的特定航班旅客。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作，並出示畫面供審查人員確認。