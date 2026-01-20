　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

▲▼桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

國人赴日本旅遊熱度未減，為縮短旅客入境通關時間，桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日適用4家國籍航空的15條航線，總計有122個航班受惠。

桃園機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有15條航線、預計122個航班參與，旅客可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃園機場公司提供）

▲「台日機場入境事先確認」作業適用航班。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司指出，此次抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場，更增加神戶、大分，共計11個機場，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司說明，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境，適用對象為從台灣出發至日本「短期滯在」的特定航班旅客。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作，並出示畫面供審查人員確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

明天最冷探10度「高山有望迎雪」　北東降雨機率增

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海　捷運主題列車、人行道號誌必朝聖

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

明天最冷探10度「高山有望迎雪」　北東降雨機率增

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海　捷運主題列車、人行道號誌必朝聖

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

生活熱門新聞

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

挑戰寒流！　這波冷很久

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

日本人做「台灣超商攻略」超狂　網驚：連我都不知

更多熱門

相關新聞

男友承諾「旅費全扛」卻突反悔！網點出問題

男友承諾「旅費全扛」卻突反悔！網點出問題

一名女網友近日發文表示，她與男友平時採AA制，近期男友想去日本，但她並無意願，直到對方承諾全額負擔旅費，她才答應。豈料訂好機票住宿後，男友竟反悔，改口要求AA制，讓她錯愕。貼文曝光後，引起討論。

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！網讚爆

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！網讚爆

熊本阿蘇山直升機搭載2台人失聯　外交部：與日方保持聯繫

熊本阿蘇山直升機搭載2台人失聯　外交部：與日方保持聯繫

點名日本「這些地方」下雪最恐怖　作家喊：殺氣非常重

點名日本「這些地方」下雪最恐怖　作家喊：殺氣非常重

性侵12歲養女長達7年　日狼父稱兩情相悅

性侵12歲養女長達7年　日狼父稱兩情相悅

關鍵字：

桃園機場日本入境

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面