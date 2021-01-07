李慶元回新黨！新黨北市議員達3人「成立黨團」　接手前時力辦公室





▲由於李慶元重回新黨，使新黨北市議員達3人，將成立黨團。此圖由左至右分別為侯漢廷、李慶元、潘懷宗。（組合圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員潘懷宗7日宣布，無黨籍台北市議員李慶元7日起加入新黨，由於新黨在台北市議會已達3人，因此可望成立黨團運作，由潘懷宗擔任黨團召集人。李慶元表示，自己將此次當選議員當成報恩之旅，不應該讓新黨與王炳忠劃上等號；而新黨黨團辦公室已經在籌備了，應該是之前時代力量的那一間。

關於李慶元，曾在1996年加入新黨，並於1998年代表新黨當選台北市大安文山區議員，並於2008年加入國民黨，然而2015年因為常常在政論節目中批評國民黨，被國民黨開除黨籍，不過2018年仍順利當選台北市議員，已擔任台北市議員長達22年。

包括李慶元在內，目前新黨台北市議員已達3人，即可成立黨團運作。被問到重返新黨的理由？李慶元表示，一言難盡，他將這次選上議員當成報恩之旅，新黨主席吳成典自2020年接任主席後，所作所為又回到當時新黨創黨理念與精神。

李慶元提到，吳成典前幾個月與他溝通，他當時講得很清楚，一些類似新黨發言人的王炳忠等極統人物，新黨當然不會排斥，甚至競爭黨代表都可以，可是不能讓這種人的發言與新黨劃上等號，這對新黨發展不利，他了解吳成典，也認為應該重回過去新黨創黨時的理念與精神，也就是愛鄉土、清廉問政、兩岸和平統一，「不應該讓新黨跟王炳忠劃上等號。」

▲李慶元認為，不該讓王炳忠與新黨劃上等號。（資料圖／記者屠惠剛攝）

李慶元說，吳成典沒有希望他做什麼，他是沒有條件的回到新黨，之前吳成典拜託他能不能在新黨最艱困時刻，讓新黨在台北市議會中有機會成立黨團？這樣就能號召新黨其他同仁回來，有非常大的正面意義；而他認為自己需要報恩，「既然某一些人的因素已經淡出」，且吳成典又是他第三屆國大同事，還有兩年利用價值，「那就當我回報、回饋。」

不過，李慶元也提及，自己加入新黨的時候，有跟對方說自己打算不選了，「我是不想選了，雖然很多人不相信，有其他從政機會的話不會排斥，但選舉工作太累了。」

關於新黨的樣貌，李慶元表示，吳成典對兩岸的發言都是和平統一，自己也是主張三民主義統一中國，若中國有辦法實踐民有、民享等三民主義，那當然歡迎，但若做不到「就維持現狀下去吧！」畢竟這是台灣很大的共識，絕對不能支持武統、極統。

由於新黨在台北市議會人數達到3人，可成立黨團運作，李慶元表示，目前議會黨團辦公室已在籌備，應該就是之前時代力量的那間，目前還沒整理好；自己已跟台北市議員潘懷宗、侯漢廷說了，自己加入新黨是力量擴張，並不是縮小，有他在這裡，跟民眾黨、無黨籍等其他政黨有合作空間，只要是對的、合理的都會支持，而他們也都認同。

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▼台北市議員李慶元。（圖／記者林敬旻攝）