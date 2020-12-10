萬華67警「爆肝值勤」22小時！分局曝主因致歉：當天總統到訪

▲總統蔡英文參加艋舺青山宮大拜拜。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市萬華區艋舺青山宮遶境鞭炮炸整夜，引起附近居民強烈反彈，而台北市議員侯漢廷表示，有員警陳情當日服勤22小時，體力差點不堪負荷。對此，萬華分局回應，當日主因總統蔡英文到訪，加上遶境活動拖延時間，才讓員警服勤超時，對此致歉並承諾補休。

侯漢廷日前指出，萬華分局有百名員警在遶境的3天內不斷值勤，時間從早上8時到隔天的凌晨6時，服勤時間長達22小時，且每一人都疲於奔命，長期處在炮仗當中，連清洗的時間都沒有。

對此，萬華分局回應，服勤超過22小時的情況只有在12月6日（活動第3天）出現，共計有67名員警。其中，主要因為總統當天到訪，為了組成「永和勤務」而消耗170名警力，同時維護遶境治安又投入125人，因此人力吃緊。

▲侯漢廷接獲員警爆料。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）



萬華分局說，永和勤務結束後遶境仍持續，當日中午有5處分局支援，但支援警力不能超過12小時，為維持必要勤務只能持續，加上7日清晨火警，部分警力轉為維護交通，才導致67人服勤超過22小時。

萬華分局除了感謝當日所有執勤員警之外，也針對67名員警致歉，並承諾會給予補休。

►10入零食特價299，加贈「鹹蔬餅帆布袋」可愛爆