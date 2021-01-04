黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」

▲吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書、IG）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部主委4日起領表登記，前台北市議員顏聖冠上午則率先前往登記，挑戰目前呼聲很高的新境界智庫副執行長吳怡農。對此，前北市黨部主委黃承國下午受訪時說，黨部要年輕化，就會需要吳怡農勇敢承擔，而顏聖冠登記，每個黨員都有權利參選，也都鼓勵。

民進黨台北市黨部主委改選，至今已延宕半年多，改選即日起至1月8日領表登記，1月13日號次抽籤，1月31日投開票。

顏聖冠4日率先在支持者陪同下，前往北市黨部領表登記參選，直接挑戰被視為黨部量身打造，呼聲相當高的吳怡農。對此，被視為指標性人物、前北市黨部主委黃承國，下午接受電訪時直言，吳怡農對於黨的形象提升、黨的年輕化有很大幫助，因此鼓勵他參選。

黃承國表示，他認為吳怡農應該是會去登記，這是他自己的決定，既然他有在考慮，而且跟相關的人做一些請益的動作，那麼就應該會去登記參選。

▼前台北市黨部主委黃承國。（圖／記者張一中攝）



黃承國說，吳怡農大家都很喜歡，他自己也覺得吳怡農不錯，年輕人就看他願不願意承擔這個責任，「我想大家會跟我有一樣看法，有年輕人加碼帶動，會有不一樣的氣象，我樂觀其成」。

另外，有關吳怡農今天前往拜會綠色友誼連線的立委何志偉一事，黃承國說，吳怡農是個別去拜會；就他理解是，是有跟王孝維請益，也有跟薛凌請益，這兩位都是過去要參選的人，主要也是了解他們想要做哪些事，來討論未來也可以做的。

至於對於顏聖冠參選一事，黃承國表示，每個黨員都有參選的權利，而且先前就已經有表示，不排除參選的可能，因此他也都鼓勵。

▼顏聖冠參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者屠惠剛攝）

