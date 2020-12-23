「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

▲總統、民進黨主席蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨為解決北市黨部主委僵局，23日中執會針對「黨職人員選舉辦法」，拍板被外界所稱，替智庫副執行長吳怡農量身打造的「吳怡農條款」；同時，也責成北市黨部依修正規定啟動主委改選，並在農曆年前完成。不過，由於黨內憂心黑道入黨舊疾復發，最終暫時擱置「入黨2年得選舉及被選舉規定，下修為1年」的討論。

黨中央本來在12月初中執會上，討論是否修「黨職人員選舉辦法」，計畫刪除地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制，但這解讀是替民進黨智庫副執行長吳怡農量身打造接任主委的「吳怡農條款」，引起黨內的反彈，中常委陳茂松認為，這是因人設事，最終把本案移到23日中執會討論。

黨秘書長林錫耀在邀請正國會常委陳亭妃、陳茂松討論後，決定一併放寬選舉權與被選舉權，回復到2013年之前的1年條款。不過，此舉也引起反彈，認為當年是為了防止黑道與人頭黨員入黨，才把入黨2年得選舉及被選舉的規定下修為1年，如今卻改回，擔心「黑道」入黨問題再現。

據悉，在中執會前，事實上各委員對於所謂「吳怡農條款」已沒有太大歧見，問題聚焦在「入黨2年得選舉及被選舉的規定下修為1年」一事，可能導致「黑道、人頭黨員」入黨問題上。

會中有中執委指出，上次討論的時候，只有針對主委，影響層面比較小，畢竟沒有幾個人入黨幾年就要選主委的，這應該是鳳毛麟角，但今天這樣（入黨2年得選舉及被選舉的規定下修為1年）影響會太大。

該執委舉美國總統川普所說的「疾病治療不能比疾病本身嚴重」為例，他說，這事情一開始起於北市黨部選舉，如果腳趾凍傷，但現在卻要截肢，花這麼大力氣處理這個問題值得嗎？

接著，另一位中常委表示，當初是為了「黑道」入黨問題，做排黑處理，他建議案子一定要過，把台北市放在那裡的傷害，遠遠大過這兩個版本的問題。

他認為，兩個版本都有利弊，本來是投票權2年，被選舉權被限縮在主委、主席，改入黨或入黨一年就可，這對於生態結構影響最小，但可能會被說是量身定做；不過，如果全都改成一年，就會回到當初的狀況（排黑前），那麼黨員結構就會改變。

該常委指出，公職有徵召選市長、立委，但黨職沒有，現在這有一點像是黨職徵召制度的變形，兩版本都有利弊，分不出哪個好，但今天不通過不好。

接著在一番論戰後，也有中執委認為，時空環境已經不同與過往，「黑道」入黨已沒有價值跟必要，所謂舊疾復發可能性不大，認為恢復到入黨滿一年就有選舉跟被選舉權，應該是常態。

接著，中執委黃世杰則跳出來建議，直接在「黨職人員選舉辦法」第九條第一項中新增但書，將本來只有主席部分，加入主委，後續就以個案來處理。

最後，蔡英文便裁示，她建議一年、兩年的時間，需要黨來討論。此舉也就暫時擱置黨內憂心黑道、人頭黨員入黨問題。

不過，她也認為，北市黨部主委的事情不可以再拖，所以同意黃世杰建議，第九條第一項中新增但書；秘書長則在會中指出，經過中執會同意，要參選黨部主委的資格，不受前面的入黨滿兩年限制的侷限，細節條文怎麼擬，幕僚會來做。

另外，蔡英文也指出，北市黨部主委已經延宕半年多，上週已經同意兩位候選人退選，那麼接下來責成北市黨部，依照修正規定啟動主委選務作業，請市黨部在農曆年前完成改選。

最終，中執會拍板修正「黨職人員選舉辦法」第九條第一項，修正條文指出，「除另有規定外，黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，不受入黨期限之限制。」

