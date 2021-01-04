「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨前台北市議員顏聖冠4日率先領表登記參選台北市黨部主委，無疑是向外界視為黨內呼聲極高的參選人、新境界智庫副執行長吳怡農下戰帖。

▲顏聖冠受訪談參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨台北市黨部主委改選，延宕迄今已半年多，根據規劃的期程，1月4日至8日領表登記，1月13日號次抽籤，1月31日投開票。

4日上午，顏聖冠搶頭香，她率先在臉書表態參選，下午也正式出面公開受訪。

談到參選，顏聖冠說，她今天早上第一時間已經去台北市黨部完成登記，在黨內同志、先進鼓勵下，自己也有擔任20年的議員資歷，這20年來，不管從總統大選、議員或是里長的選舉，其實自己有非常豐富的選舉經驗，再加上對黨務的熟悉度，經過長期思考後，她希望自己能夠承擔責任，所以領表登記。

對於媒體詢問是誰鼓勵領表登記參選，顏聖冠回應，自己拜訪過各派系大老，他們聽到想法也很支持，「因為我的資歷夠深，對台北市民進黨生態非常熟悉、黨務運作也沒問題，當然當仁不讓，希望獲得基層支持。」

由於顏聖冠在2016年、2020年立委選舉，兩度無條件配合黨中央退出選戰，面對擔任黨部主委後可以處理派系紛爭的質疑，她也表示，自己跟各派系都是非常好、認識非常久，希望台北市黨部是一個團結的氛圍下，一起打選戰。

談到黨內整合共推吳怡農，突然登記參選是否會讓大家覺得此舉有點像是程咬金，顏聖冠表示，沒有聽說這樣子的說法，民進黨是個民主的政黨，所有的政黨其實都是公開、公平、透明的競爭，不管是誰有意願，禮拜五之前登記，都是一個公開、公平的競爭。

她強調，很早就開始請益，並不是半路殺出來的，沒有程咬金的問題，「我不知道吳怡農有多早，但自己真的很早就跟黨內前輩請教過了，希望奉獻自己的能力給市黨部。」

媒體詢問怎麼看吳怡農只參選過一屆立委的經驗，以及「吳怡農條款」 因人設事的問題，顏聖冠表示，這應該是讓基層黨員做決定，不相信民進黨有因人設事的問題，只要符合資格，歡迎一起登記，不管未來怎樣，都是君子之爭，確認自己符合參選資格就好。

顏聖冠說，怎樣爭取台北市基層黨員認同，這是自己最近專心思考的問題，這次黨部主委任期主要是放眼2022的選舉席次，還有規劃、布局選戰，都會以民進黨勝利為布局。

有關媒體詢問吳怡農屬新潮流派系的看法，顏聖冠則回應，「我沒辦法幫他回答自己沒有派系」，民進黨的權力都是由下而上，這次選舉能夠打破派系之間的鬥爭，獲得中間黨員的支持才是最重要的一件事。

