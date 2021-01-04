吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

▲顏聖冠、吳怡農、阮昭雄。（合成圖／ETtoday新聞雲資料照、翻攝吳怡農臉書）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨台北市黨部主委難產，黨主席蔡英文已責成黨部，啟動主委改選作業，必須在農曆年前產生新主委。前台北市議員顏聖冠4日率先登記參選，使得呼聲高的新境界智庫副執行長吳怡農，以及台北市議員阮昭雄是否參戰，再度成為矚目焦點。

民進黨北市黨部主委之爭，英系的前台北市議員王孝維、綠色友誼的前立委薛凌兩人搶破頭，在先前競選過程中相互指控，使得時任黨主席卓榮泰宣告停選，決定暫時擱置僵局，而日前在總統蔡英文回任黨主席後，這兩人也同意退選。

目前被討論要角逐北市黨部主委的人，無論是已經登記的顏聖冠，還是只聞樓梯響的吳怡農﹑阮昭雄，這場牽動民進黨2022北市基層選戰的組織總舵手改選，檯面下其實也有不少派系代表與運作的痕跡，包括：英系、新系、綠色友誼、湧言會等。

事實上，在薛凌、王孝維退選後，黨內本打算協調共推阮昭雄出掌主委一職，可是綠色友誼堅持針對「賄選」一事要公道，加上阮昭雄加入湧言會，使得協調共推的想法最後也沒有下文。

反倒是呼聲最高的吳怡農，在英系與新系修改「黨職人員選舉辦法」後讓吳怡農有了參選的資格。雖然此舉在民進黨內引起其他派系反彈，認為這是修法保送的「吳怡農條款」，但就在各方以為吳怡農幾乎可以同額競選之際，先前也有表態參戰的顏聖冠，4日上午就在支持者陪同下率先前往登記參選，而顏聖冠突如其來的這個動作也是得外界認為是在挑戰高人氣的吳怡農。

對此，民進黨內情人士表示，從薛凌、王孝維之爭開始時，其實就是2大系統的較勁，一是力挺薛凌的綠色友誼，王孝維則有黃承國相挺。

黨內人士分析，黃承國已經公開表態力挺吳怡農，認為他的參選有助於黨的形象與年輕化，這也幾乎顯示英系的態度。至於顏聖冠，就要看綠色友誼是否會協助，或許不會公開表態，但系統上是否有人幫忙會是觀察焦點。

黨內人士說，如果顏聖冠對決吳怡農，綠色友誼不論以何種方式支持顏聖冠，那麼其實可以解讀成是薛凌、王孝維之爭的「延長賽」，最後依然是兩大系統的競逐。

值得關注的是，前民進黨主席卓榮泰在近期的臉書發文中，也引起黨內的討論。黨內人士說，他的文章藉著已故參謀總長沈一鳴殉職一週年，盛讚吳怡農對國軍、軍事議題的關心，但似乎話中有話，認為吳怡農應該要在國防專業上「深耕」，在專業領域更扎實，而非「轉換跑道」。

至於阮昭雄是否決定參戰主委，他在4日受訪時表示，會看這幾天登記的狀況，如果黨內有共識支持特定人士，那麼他就在維持黨內和諧的前提下不會出戰，但是如果黨內兩方勢均力敵，那麼他也不排除參戰。

換言之，民進黨這場北市黨部主委之爭，最後是否會變成「三腳督」的對戰組合，還有待這幾天的觀察。