　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

▲▼顏聖冠、吳怡農、阮昭雄。（合成圖／屠惠剛、李毓康攝、取自吳怡農臉書）

▲顏聖冠、吳怡農、阮昭雄。（合成圖／ETtoday新聞雲資料照、翻攝吳怡農臉書）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨台北市黨部主委難產，黨主席蔡英文已責成黨部，啟動主委改選作業，必須在農曆年前產生新主委。前台北市議員顏聖冠4日率先登記參選，使得呼聲高的新境界智庫副執行長吳怡農，以及台北市議員阮昭雄是否參戰，再度成為矚目焦點。

民進黨北市黨部主委之爭，英系的前台北市議員王孝維、綠色友誼的前立委薛凌兩人搶破頭，在先前競選過程中相互指控，使得時任黨主席卓榮泰宣告停選，決定暫時擱置僵局，而日前在總統蔡英文回任黨主席後，這兩人也同意退選。

目前被討論要角逐北市黨部主委的人，無論是已經登記的顏聖冠，還是只聞樓梯響的吳怡農﹑阮昭雄，這場牽動民進黨2022北市基層選戰的組織總舵手改選，檯面下其實也有不少派系代表與運作的痕跡，包括：英系、新系、綠色友誼、湧言會等。

事實上，在薛凌、王孝維退選後，黨內本打算協調共推阮昭雄出掌主委一職，可是綠色友誼堅持針對「賄選」一事要公道，加上阮昭雄加入湧言會，使得協調共推的想法最後也沒有下文。

反倒是呼聲最高的吳怡農，在英系與新系修改「黨職人員選舉辦法」後讓吳怡農有了參選的資格。雖然此舉在民進黨內引起其他派系反彈，認為這是修法保送的「吳怡農條款」，但就在各方以為吳怡農幾乎可以同額競選之際，先前也有表態參戰的顏聖冠，4日上午就在支持者陪同下率先前往登記參選，而顏聖冠突如其來的這個動作也是得外界認為是在挑戰高人氣的吳怡農。

對此，民進黨內情人士表示，從薛凌、王孝維之爭開始時，其實就是2大系統的較勁，一是力挺薛凌的綠色友誼，王孝維則有黃承國相挺。

黨內人士分析，黃承國已經公開表態力挺吳怡農，認為他的參選有助於黨的形象與年輕化，這也幾乎顯示英系的態度。至於顏聖冠，就要看綠色友誼是否會協助，或許不會公開表態，但系統上是否有人幫忙會是觀察焦點。

黨內人士說，如果顏聖冠對決吳怡農，綠色友誼不論以何種方式支持顏聖冠，那麼其實可以解讀成是薛凌、王孝維之爭的「延長賽」，最後依然是兩大系統的競逐。

值得關注的是，前民進黨主席卓榮泰在近期的臉書發文中，也引起黨內的討論。黨內人士說，他的文章藉著已故參謀總長沈一鳴殉職一週年，盛讚吳怡農對國軍、軍事議題的關心，但似乎話中有話，認為吳怡農應該要在國防專業上「深耕」，在專業領域更扎實，而非「轉換跑道」。

至於阮昭雄是否決定參戰主委，他在4日受訪時表示，會看這幾天登記的狀況，如果黨內有共識支持特定人士，那麼他就在維持黨內和諧的前提下不會出戰，但是如果黨內兩方勢均力敵，那麼他也不排除參戰。

換言之，民進黨這場北市黨部主委之爭，最後是否會變成「三腳督」的對戰組合，還有待這幾天的觀察。

ET快訊
急凍下修5°C！「2波寒流」爆襲台灣　時間點出爐
鴨肉店男店員身分曝！竟是小老闆　爸媽陪去警局道歉
「越南女移工」是本土感染？莊人祥：來台4年未曾出國
快訊／消防局也來了！　鴨肉店又一檢舉被查完蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

新年4天3度擾台！今派4架次共機　空軍出動防空飛彈追監

史瓦帝尼大使館1人確診新冠肺炎　4日起暫停對外開放1週

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！我們以防疫優先

「不帶手機也能監控」　林為洲：指揮中心若用其他方式就是違法

吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

8年前貼文曝！蘇貞昌曾籲地方「更嚴格規範」萊牛　國民黨：騙神明？

「地方政府制定更嚴格規範」　蘇貞昌8年前貼文被翻出...藍諷：好亂

獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

迎新年！老公緊抱貓賞跨年煙火　吩咐妻「幫我們拍照」網：是真愛

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

新年4天3度擾台！今派4架次共機　空軍出動防空飛彈追監

史瓦帝尼大使館1人確診新冠肺炎　4日起暫停對外開放1週

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！我們以防疫優先

「不帶手機也能監控」　林為洲：指揮中心若用其他方式就是違法

吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

8年前貼文曝！蘇貞昌曾籲地方「更嚴格規範」萊牛　國民黨：騙神明？

「地方政府制定更嚴格規範」　蘇貞昌8年前貼文被翻出...藍諷：好亂

獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

巴西龜遭高處狠砸！殼面破裂鮮血濺地　網怒炸：不怕報應嗎？

許峰賓接兄弟二軍內野教練　球團：具備多重專業

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

航空產業紓困只到1月底　交通部再向政院爭取50億補貼

冰箱空間加倍！她曝「鐵製神器」碗盤疊起來　DIY收納術網狂推

孫興慜獲選2020年度亞洲金球獎　7年內橫掃6座並創下四連霸

剛開幕就遇到No Show　台中小樂沐訂位預收餐費30%

安格斯12星座一周運勢1/4-1/10　天秤浪漫成本增高、射手小失誤頻頻

盜採砂石最高罰1億！經濟部嚴罰越界抽砂船「船拍賣、人法辦」

王建民、艾迪頓兄弟二軍投教　兄弟規劃待滿整季　

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

鍾沛君右肺異常增生　今急動手術

快訊／蔡啟芳出院「駕車撞電桿」　妻腿骨折

江啟臣：國民黨做好對抗威權準備

美女議員鍾沛君驚曝「右肺異常增生」

王定宇列陳學聖發言史　駁藍營首長反對萊豬遭撤換

王金平驚傳緊急開刀　住院10天近況曝

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

陳學聖要蘇貞昌聲明：不彈劾萊豬零檢出首長

被柯一正指圈地種菜　里長喊冤

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜回應了

游錫堃不捨水牛：我願意擔任協調者

更多熱門

相關新聞

「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

民進黨前台北市議員顏聖冠4日率先領表登記參選台北市黨部主委，無疑是向外界視為黨內呼聲極高的參選人、新境界智庫副執行長吳怡農下戰帖。

挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

顏寬恒、陳柏惟罕見同台飆戲　千人看傻

顏寬恒、陳柏惟罕見同台飆戲　千人看傻

「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發

「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發

北市主委選舉擾動2022年綠佈局

北市主委選舉擾動2022年綠佈局

關鍵字：

吳怡農顏聖冠阮昭雄

讀者迴響

熱門新聞

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面