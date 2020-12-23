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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷聲援徐巧芯批「指揮中心只想著誰洩密」：現在戒嚴了？

陳時中連嘆兩口氣！周志浩轉頭看。（圖／翻攝疾管署直播）

▲陳時中。（圖／翻攝疾管署直播）

記者蕭羽耘／台北報導

針對台北市議員徐巧芯接獲民眾爆料，案765在12月9日曾在台北趴趴走，但指揮中心未公布足跡一事，衛福部長陳時中23日竟面露不悅回答：「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」對此，市議員侯漢廷批評，指揮中心好大的官威，民代連真假消息都不能詢問，不能質詢要求北市針對該地加強消毒？現在是戒嚴了嗎？指揮中心竟一心想著誰洩密、交給政風調查，看來健康還沒有官威重要！

紐西蘭機師（案765）活動足跡遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，徐巧芯23日中午爆出，該機師還有去別的地方，結果被中央疫情指揮中心要求撤文，否則開罰。

而指揮中心下午兩點舉行記者會，陳時中回應，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直是這樣，有看到相關報導，相關違規和洩漏目前請政風單位調查。面對媒體持續追問，他也面露不悅表示「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」指揮中心也說，如果案765在12月9日的足跡是真的消息，擬提告違反《傳染病防治法》，如果是假的，就依造謠散播假消息送辦。

對此，侯漢廷23日晚間在臉書聲援徐巧芯，真的、假的消息都不能詢問，民代不能質詢要求北市針對該地加強消毒？現在是戒嚴了嗎？而被公告的石牌愛心加油站，市府今天坦承未去消毒，這個就在自己的選區「我當然需要關心、並要市府加強。」

侯漢廷不禁質問，指揮中心都不公布，讓該地「自力救濟」難道是較好的選擇嗎？陳時中曾說，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的，才會公開。換言之，未公開是「能掌握」的。然而，案765在台北車站停車場並步行離開，這個過程接觸到誰「能掌握嗎」？莫凡彼都坦承當天的監視紀錄不在，與當事人近距離接觸的客人有誰，皆不能掌握了，難道指揮中心開天眼能掌握嗎？

侯漢廷批評，指揮中心竟一心想著誰洩密、交給政風調查，看來健康還沒有官威重要！不過眾人可以放心的是，從12月9日起算，至今也已經14天，倘若至今無任何通報感染，應當也無傳染危機。不過，指揮中心不願透露，日本交流協會相關軌跡，究竟是何種「專業考量」？甚至還要「政風調查」？

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