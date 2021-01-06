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獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

▲麥寮分隊有一輛救護車，只要一出勤時常被民眾拍照分享，只因該輛救護車名為「三寶號」，許多民眾覺得有趣都想問，「這台專載三寶？」。（圖／民眾提供）

▲救護車為了救人，穿梭大街小巷是最常見不過的景象，但麥寮鄉這輛救護車超吸睛，時常被民眾拍照分享「三寶號」的名稱。（圖／雲林縣消防局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局麥寮分隊有一輛救護車，只要一出勤時常被民眾拍照分享，只因該輛救護車名為「三寶號」，許多民眾看到都想問，「這台專載三寶？」雲林縣消防局表示，這輛三寶號是2019年由一家車體公司與一對居新北市的善心夫妻所捐贈，而由民間團體所捐贈的救護車因感念贊助，均由捐贈單位來決定名稱。

救護車為了救人，穿梭大街小巷是最常見不過的景象，但麥寮鄉這輛救護車超吸睛，時常被民眾拍照分享「三寶號」的名稱。雲林縣消防局指出，這輛三寶號起名緣由為新北市一對夫妻與一家車體公司在2020年9月中所共同捐贈，以善心夫妻的名字羅三延、蔡寶玉取中間字為三寶，而除了雲林之外，金門縣也有一輛三寶號救護車，也是由這對夫妻於2018年所捐贈。

▲麥寮分隊有一輛救護車，只要一出勤時常被民眾拍照分享，只因該輛救護車名為「三寶號」，許多民眾覺得有趣都想問，「這台專載三寶？」。（圖／民眾提供）

▲這輛三寶號起名緣由為新北市一對夫妻與一家車體公司在2020年9月所共同捐贈，以善心夫妻的名字羅三延（左二）、蔡寶玉（左一）取中間字為三寶。（圖／雲林縣消防局提供）

據了解，蔡寶玉有四次坐救護車的經驗，曾在深山突然急症發作，所幸救護車迅速抵達，並且用最快的時間送她到附近醫院去就醫，讓她印象深刻；另外三次的機會，是因為她的婆婆、父、母於彌留之際，因此她在救護車上，體驗到生老病死、生離死別的真實感受。救護車對她而言有特別的意義，便與先生談到若有能力與機會的話，就捐贈救護車造福有需要的人。

▲麥寮分隊有一輛救護車，只要一出勤時常被民眾拍照分享，只因該輛救護車名為「三寶號」，許多民眾覺得有趣都想問，「這台專載三寶？」。（圖／民眾提供）

▲「三寶號」只要一出勤時常被民眾拍照分享，許多民眾覺得有趣都想問，「這台專載三寶？」。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局表示，從雲林縣長張麗善上任迄今雲林縣消防局已汰舊換新15部救護車，朝向線上救護車都為5年內新車目標邁進。在積極汰換老舊救護車及紮實救護技術訓練下，統計雲林縣於2019年停止呼吸患者搶救恢復自主心跳者案例，比率已達21.57%；康復出院人數由2018年的6人提升到19人，成功挽回19個家庭。感謝各捐贈單位，讓雲林縣民有更優質的到院前緊急救護服務。

▲麥寮分隊有一輛救護車，只要一出勤時常被民眾拍照分享，只因該輛救護車名為「三寶號」，許多民眾覺得有趣都想問，「這台專載三寶？」。（圖／民眾提供）

▲三寶號上路總是引人側目。（圖／雲林縣消防局提供）


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