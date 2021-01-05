屁孩鑽砂石車底爽拍「三寶大冒險」　嗨炫27秒賭命片遭灌爆

記者柯沛辰／綜合報導

恐怖三寶大冒險！一群年輕男子近日賭命拍抖音短片，挑戰「鑽過砂石車底」。不料影片曝光後，反遭大批網友撻伐「想死自己在家死，為什麼要毀掉司機一生？」引發熱議。

原PO轉貼抖音影片到臉書社團「爆廢公社」，無奈表示「年輕人這麼不愛惜生命？真不想活了，請找其他方法！可以不要拖不相干的人下水嗎？」

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▲男子準備全力鑽過砂石車底，但一名朋友良心不安，及時出聲制止「你會死！」（圖／翻攝自抖音）

影片中可見，一群人不斷出聲慫恿「鑽過去！鑽過去」，起初年輕男子要照做，唯獨其中一人力排眾議，在關鍵時刻厲聲喝止「白癡喔！不要啦」、「PO網前你就死了」才讓男子打消念頭。

不過，其他友人見狀不死心，還是繼續起鬨「GO！GO！GO」、「沒有（車）！快過」、「砂石車往前，你就跟著往前跑就好了啊」、「沒機會了」，所幸男子最後仍舊作罷，未真的鑽過砂石車。

▲男子聽從勸告，本欲作罷，但其他人仍不斷起鬨「衝了啦！」（圖／翻攝自抖音）

影片曝光後，許多網友紛紛大罵，「不要害司機無法過年好嗎」、「沒看過這麼白目的」、「極度低能」、「就算鑽過去，也會被對向來車撞死」、「一個白癡就算了，旁邊的朋友更白癡」、「結局不是我要的，可惜」、「旁邊瞎起鬨的人有夠誇張」、「幼稚，毛還沒長齊就想死阿？」

其中，也有人有感而發，「如果造成一輩子的遺憾，那些朋友承受得起嗎」、「那個阻止他的人才是真朋友，要珍惜」、「真的是拿生命在開玩笑」、「什麼不好玩，拿朋友拿自己的生命來玩，拿司機的將來當賭注」、「這種方法死了也不會有保險理賠…」

稍早記者實際詢問抖音原PO，但帳號稍早無預警關閉，目前未能取得回應。

▼影片曝光後，引爆網友怒火。（圖／爆廢公社）