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社會 社會焦點 保障人權

獨／違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

記者蔡佩旻／雲林報導

許多車主會在車上放置電話號碼，現下已被視為一種停車禮儀。雲林縣一家商行倉、車庫門口昨晚遭一輛自小客車停放擋住大半出入，已非第一次也未留電話，業者苦等不到車主，索性將卡車停置前後等待車主主動聯繫再加以勸導，未料早上起床發現小客車已離開，查看監視器發現小客車花數分鐘、來回「巴庫」10次的「硬頸精神」脫困。

▲警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者提供監視器畫面顯示，女駕駛牽車時僅前後看了一眼，也沒有打算聯絡商行的意思，直接上了車很「硬頸」地花了好幾分鐘、前進後退了10次，將車開出去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣一家商行將倉庫與車庫結合，倉庫大門白天開業時是敞開狀態，門大小洽約一輛卡車寬度，昨（4）日下午5點多一輛灰色自小客車前往停放，女車主停車時小心翼翼地前進後退兩次將車停妥後便離去，不知是車主自己沒發現或是不以為意，小客車的整個後車廂突出擋住倉庫的出入口，導致商行業者兩輛卡車進不去車庫中。

▲警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲商行業者苦等不到自小個車主移車，一氣之下便將兩輛卡車一前一後夾停，特地上社團臉書告知是故意等車主聯繫，讓許多網友一看大讚療癒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

商行業者晚上收店苦等不到小客車車主移車，前往查看自小客車上完全未放置相關可聯繫資料，一氣之下便將兩輛卡車一前一後夾停，想等待車主主動聯繫，也怕車主找不到商行電話，還特地上社團臉書告知是故意等車主聯繫，讓許多網友一看大讚療癒之外，也引來卡位看熱鬧的人。

《ETtoday新聞雲》記者聯繫商行業者，商行業者氣憤表示，該車已不是第一次這樣停車，上回來停時剛好大卡車已在車庫中，剩下休旅車在外頭，恰恰剩一個休旅車寬度只好小心翼翼慢慢停進去，想說偶然事件就算了，但這次三輛車都進不去車庫，車上不留電話也太誇張，倉庫門開著還能這樣停車，這種理所當然的心態很不可取。

▲警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者提供監視器畫面顯示，女駕駛牽車時僅前後看了一眼，也沒有打算聯絡商行的意思，直接上了車很「硬頸」地花了好幾分鐘、前進後退了10次，將車開出去。商行業者指出，當初倉庫門沒有做到最寬幅，是因為旁邊剛好有消防栓，把門縮小一點，讓自己習慣不用使用到消防栓附近的空間，如果發生事故才不會阻礙消防栓發揮作用，而這輛車還大方地直接停在消防栓前。

▲商行業者在網路向卡位網友公布早上車子已開走，也讓眾網友驚呼「不可思議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲商行業者在網路向卡位網友公佈早上車子已開走，也讓眾網友驚呼「不可思議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。商行業者在網路向卡位網友公布早上車子已開走，也讓眾網友驚呼「不可思議」。

▲警方表示，依照道路交通處罰條例第56條第1項第3款規定，在消防栓之前停車者，處汽車駕駛人新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者提供監視器畫面顯示，女駕駛上了車很「硬頸」地花了好幾分鐘、後退了約10次，將車開出去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
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